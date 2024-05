Internazionali, Fognini si arrende a Fritz in due set

Fabio Fognini non ce l'ha fatta: l'americano Taylor Fritz ha vinto 6-3 6-4 dopo un'ora e 20 minuti di gioco ed elimina il tennista ligure dagli internazionali d'Italia. La gara è stata sempre in equilibrio: sono bastati due soli break all'americano, uno per set, per avere la meglio di un comunque ottimo "Fogna" che sta pian piano recuperando la forma fisica, un'ottima notizia in vista soprattutto del Roland Garros.

Il 1° set è di Fritz

Pronti via, l'americano inizia con il servizio, mette in campo tutte le prime e non lascia nemmeno un quindici a Fognini, 1-0. Discorso identico a parti invertite, il ligure parte forissimo con la battuta e pareggia i conti (1-1). Ancora pochissimo gioco in queste prime battute dell'incontro. Più combattuto improvvisamente il terzo gioco dove si arriva sul 40-40 ma Fritz porta a casa il punto, si sale 2-1. Con ottime prime di servizio il 36enne ligure pareggia i conti ma il servizio continua a essere determinante, l'americano va sul 3-2. Fognini non concede quasi nulla e si arriva velocemente al 3-3 dopo 20 minuti di gioco. SI sale di livello nel settimo game: da una situazione favorevole per Fogna (0-30, si va in parità ma l'americano chiude a suo favore, 4-3. La gara cambia all'ottavo game con il break ottenuto da Fritz: spazientito con sé stesso, il ligure scaglia una pallina in aria fino a mandarla fuori dal Grand Stand Arena. Dopo 32 minuti di gioco, l'americano chiude il primo set con il punteggio di 6-3 mettendo in campo l'88% di prime di servizio vincenti, un numero enorme.

Fognini perde anche il 2° set

A servire per primo è Fognini: annulla una palla break all'americano e con ottimi cambi di direzione e un ace porta a casa il punto, 1-0. Fritz continua a essere molto solido con la prima di servizio indirizzando inevitabilmente gli scambi, 1-1. Con una bellissima volee di rovescio, Fognini sale 2-1 ma lo statunitense continua a mettere prime palle a oltre 200 Km/h e ottiene il punto, 2-2. Altissimo livello del nostro Fabio che ha servizio e dritto impeccabili in questa fase, oltre al rovescio, e sale 3-2. Sembra una partita a scacchi, una mossa a testa e con un ace Fritz vince il turno di battuta, 3-3 dopo un'ora esatta di gioco. Settimo game sublime di Fognini che tra ace e palle corte porta a casa il punto, 4-3. Ottavo game al cardiopalma, parità ma bravissimo Fritz a portarsi in vantaggio e chiudere con un ace, 4-4. La gara cambia definitivamente al nono gioco: due palle break per Fritz che si porta avanti (5-4) e adesso serve per il match.

C'era un lumicino di speranza con una palla break, annullata, poi un'altra con una smorzata da applausi ma viene annullata anche questa da un'ottima prima di Fritz che poi si conquista la palla match: finicedopo un'ora e 20 minuti di gioco.