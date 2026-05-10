Internazionali, Musetti con braccia e cuore sconfigge Cerundolo in due set e avanza agli ottavi

Lorenzo c’è, getta il cuore oltre l’ostacolo e si commuove di fronte al suo pubblico. Musetti esalta il Centrale del Foro Italico dopo una gara sempre molto equilibrata contro l’argentino Francisco Cerundolo vinta 7-6, 6-4 dopo oltre due ore di gioco. Il carrarino ha commesso alcuni errori, come il suo avversario, ma poi spiega che la condizione fisica non era per nulla ottimale e ha persino rischiato di non scendere in campo.

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Lorenzo Musetti fights past Cerundolo 7-6, 6-4 for a fourth trip to the R16 in six Rome appearances!#IBI26 | @atptour pic.twitter.com/n4USGpWVmS — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 10, 2026

Le parole di Lorenzo

“È difficile parlare, faccio veramente fatica”, afferma in lacrime Musetti. “Questa mattina avevo dubbi se scendere in campo o meno, la condizione fisica è quella che è ma ho scavato dentro di me per giocare e senza di voi non sarei mai riuscito”, spiega rivolto al pubblico. “Sono lacrime di gioia, non di tristezza. È stata una partita sofferta, Francisco è estremamente forte soprattutto su questa superficie, contro di lui avevo già fatto fatica. Oggi sono riuscito a rimontare una situazione di svantaggio, giocando solo di braccio sono riuscito a portarla a casa. Adesso è importante recuperare e pensare alla prossima partita”, chiude tra gli applausi il carrarino.

La vittoria di Musetti

Il primo set è un equilibrio continuo frutto di colpi splendidi di Lorenzo, soprattutto con il “marchio di fabbrica” del rovescio a una mano lungolinea ma anche alcuni errori di cui lo stesso carrarino non fa mistero prendendosela con sè stesso. I due protagonisti si portano sul 3-3 quando è Cerundolo a rompere per primo l’equilibrio strappando il break a Musetti e confermando il turno di battuta, 5-3. Quando la strada si fa in salita, l’azzurro risponde da campione ribrekkando l’argentino e pareggiando i conti, 5-5.

Incredibile quanto avviene dopo: Lorenzo fa il break che lo porta 6-5 ma sul proprio servizio lo riperde, 6-6 e tie-break inevitabile. Si lotta punto a punto fin quando il tennista di Carrara chiude 9-7 dopo poco più di un’ora di gioco.

Anche il secondo set è un’altalena di emozioni: Musetti cede il servizio nel terzo game andando sotto 1-2 ma è straordinario a riprenderlo e confermare nel turno di battuta successivo, 3-2.

Il pubblico si esalta per le giocate, alcune da applausi, di Lorenzo ma il risultato è lo stesso sostanziale equilibrio del primo set, siamo 4-4. Lorenzo torna avanti (5-4), poi si procura tre match point, la gara si chiude 6-4 tra gli applausi del Centrale dopo due ore e 12 minuti di gioco.