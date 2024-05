Internazionali, Nadal eliminato rifiuta cerimonia commemorativa

Sarebbe stata un'impresa e così non è stata: Rafael Nadal saluta (per sempre?) gli Internazionali d'Italia dopo la sconfitta in due set contro il numero 7 del tabellone e numero 9 del mondo, il polacco Hubert Hurckacz, con il punteggio di 6-1 6-3. Il giocatore spagnolo che al Foro Italico ha vinto ben 10 edizioni avrebbe dovuto ricevere un omaggio speciale dalla Federazione ma così non è avvenuto per sua scelta.

Cosa è successo a fine gara

Il pubblico lo ha sempre applaudito e sostenuto anche quando, all'inizio del 1° set, sembrava potesse tener testa al più quotato polacco: dopo il primo break subito, la gara è scivolata velocemente verso la netta affermazione del 27enne di Wroclaw che nel secondo set ha iniziato molto bene strappando un break decisivo a Rafa. È in quell'occasione che si nota il nervosismo ma anche la frustrazione per non essere più il giocatore di un tempo con un pugno sul palo che sostiene la rete.

La partita si incanala sui binari di Hurckacz che vince dopo un'ora e 33 minuti. Il pubblico riserva a Nadal una standing ovation, sanno che non lo rivedranno più sulla terra rossa del Foro Italico e l'organizzazione avrebbe voluto celebrare l'addio (che sperava avvenisse più avanti) con un omaggio video per il più forte tennista di tutti i tempi su questa superficie (e non solo) dove erano racchiuse tutte le sue vittorie più belle ma così non è stato: lo spagnolo deve essersi risentito con sé stesso per non aver potuto esprimere il miglior tennis e, forse, anche per non voler accettare l'inevitabile distacco ma è andato via negli spogliatoi velocemente. Nessuna permanenza ulteriore sul terreno di gioco, alla fine soltanto la consueta intervista di rito, in campo, riservata al vincitore dell'incontro.

Le parole di Nadal

In conferenza stampa, però, lo spagnolo prossimo a compiere 38 anni ha aperto uno spiraglio piccolissimo a un'eventuale altra partecipazione al Foro Italico. " Non ho mai detto che questa sarebbe stata la mia ultima partecipazione a Roma, probabilmente lo sarà al 98%. A Madrid è andata diversamente, lo avevo dichiarato ", ha spiegato ai giornalisti che gli chiedevano un commento sul perché non avesse voluto festeggiare in campo al termine dell'incontro. Sottolineiamo che è stata la Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel) a spiegare che il campione era stato informato soltanto last minute (doveva essere una sorpresa) della cerimonia rifiutandosi di assistervi. Nadal, invece, ha dichiarato di non esserne a conoscenza. " Se mi ritirerò, spero che abbiano il tempo di fare qualcosa nei prossimi anni ".