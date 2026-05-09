Internazionali di Roma, Musetti è super: il francese Mpetshi Perricard si arrende in due set

Le certezze ritrovate. Lorenzo Musetti debutta alla grande sulla terra rossa del Foro Italico sconfiggendo con un doppio 6-4 il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Alcune giocate da campione quale è, una su tutte rovescio lungolinea a una mano, il carrarino ritrova fiducia e motivazioni dopo un inizio di stagione non facile. Una notte magica visto che l’incontro è finito dopo mezzanotte a causa della pioggia che in giornata ha rallentato il programma “Grazie per essere rimasti”, scrive Lorenzo sulla telecamera ringraziando i tifosi sugli spalti del Centrale.. Agli ottavi di finale, il numero 10 del mondo se la vedrà contro l’argentino Francisco Cerundolo.

Le parole di Lorenzo

“Non è stata una gara semplice da preparare, lui è un avversario molto ostico. Nonostante le condizioni pesanti del campo, in risposta sono stato favorito riuscendo a disinnescare il suo servizio e giocare come volevo. Essendo meticoloso prendo le cose positive, non sono state tantissime ma si può migliorare”, spiega Musetti intervistato in campo al termine della gara. “Con voi sugli spalti sono in una posizione favorevole, non è stato un periodo facile soprattutto dopo l’Australia, ho sofferto parecchio quella sconfitta ma spero di digerirla in questa settimana”, conclude.

La vittoria in due set

Il primo set si apre con il francese al servizio: molto solido, si porta avanti ma Lorenzo risponde bene sul proprio turno di battuta (1-1). Si procede in parità, nei successivi due game si scambia poco e dominano le prime di servizio ma la prima svolta arriva al quinto game con il break di Musetti che sale 3-2. Lorenzo è strepitoso a salvare due palle del contro-break, il vantaggio adesso è di 4-2. Il pubblico del Centrale applaude i colpi del carrarino che scaglia prime e dritti vincenti strepitosi, si va 5-3. Mpetshi Perricard tiene a fatica il turno di servizio. Musetti è super, chiude 6-4 dopo 44 minuti di gioco e una volee smorzata di rovescio sotto rete.

Il secondo set comincia in equilibrio (1-1) poi Lorenzo gioca un terzo game mostruoso, colpi da campione come un lungolinea di rovescio e strappa il break lasciando a zero punti l’avversario. Il quarto game è favorevole a Mpetshi Perricard che sfrutta qualche incertezza dell’azzurro per recuperare il break appena lasciato, 2-2.

Il settimo game si rivela fondamentale: sul 3-3 il Musetti conquista un altro break (complice anche due doppi falli del francese) e stavolta conferma il turno di servizio, 5-3. Tra gli applausi del Centrale, arriva il punto decisivo che vale il