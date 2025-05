Paolini è eccezionale: batte Gauff in due set ed è la regina degli Internazionali d'Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Con una gara ai limiti della perfezione, Jasmine Paolini si laurea campionessa e regina del Foro Italico vincendo la finale degli Internazionali d'Italia contro l'americana Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 30 minuti di gioco alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha applaudito a lungo Jasmine. La gara è stata anticipata dall'inno nazionale suonato al pianoforte e cantato da Frida Bollani, figlia di Stefano Bollani, diventata un'artista eccezionale nonostante la cecità con il dono dell'orecchio assoluto. Partita perfetta, straordinaria, contro la più quotata americana, un'altra perla nella sua stupenda carriera ed entrando nella storia per aver vinto 40 anni dopo Raffaella Reggi che trionfò a Taranto nel 1985. " Complimenti a Jasmine Paolini per una vittoria straordinaria agli Internazionali di Roma. Un'impresa che entra nella storia dello sport italiano e rende orgogliosa tutta la Nazione ": sono queste le parole della premier, Giorgia Meloni, con un post su Facebook.

Le parole della campionessa

" È un'emozione enorme, me la sto godendo al massimo. Sono contenta: sono entrata in campo con le idee chiare, ho giocato un buon tennis e facevo scorrere bene la palla. Grazie al presidente Mattarella, sono felice della sua presenza: noi siamo andati al Quirinale e lui è venuto qui al Foro Italico. Grazie a tutti, oggi il supporto è stato impressionante ", ha dichiarato a caldo Jasmine Paolini intervistata da Sky Sport.

Successivamente, durante la cerimonia di premiazione, Jasmine ha ringraziato tutti, dal team alla famiglia ai tifosi. " Grazie a loro se abbiamo questa coppa tra le mani ". Poi ha aggiunto: " È veramente un sogno essere qui. Venivo da bambina ma non pensavo che avrei potuto farcela. Un grazie al Presidente Mattarella per essere venuto qui. Non so se mi sono scordata di ringraziare qualcuno, perdonatemi. Due settimane da sogno, non è ancora finita, dobbiamo abbiamo ancora il doppio, non me la sto dimenticando e bisogna rimanere concentrati. Ci vediamo domani ".

Jasmine vince il primo set

Pronti via, al servizio inizia con un doppio fallo l'americana ma Jasmine è impeccabile nelle risposte, ottiene e porta a casa il primo break dell'incontro, 1-0. Gauff replica immediatamente dopo un game pieno di scambi intensi e alla terza possibilità ottiene il contro-break, 1-1 e gara molto combattuta. La nostra guerriera mette nuovamente alle corde Coco, si porta 30-40 e chiude a suo favore strappando per la seconda volta consecutiva il break, 2-1. Con una solidità di colpi e muovendosi benissimo in campo, Paolini chiude anche il quarto game in suo favore, doppio vantaggio e 3-1. Stavolta è brava l'americana a non far scappare nel punteggio Jasmine, annulla una palla break e acccorcia 3-2. Con il game più combattuto del primo set, Paolini ha la meglio dopo il 40-40 e tra gli applausi del pubblico e il pugnetto rivolto al suo angolo si porta 4-2 ma Gauff non demorde e accorcia (4-3). L'azzurra non sbaglia quasi nulla sul proprio servizio, arriva il 5-3 ma l'americana è solida anch'essa al servizio, 5-4. Jasmine, con tre servizi e scambi impeccabili non si fa sfuggire l'occasione, sale 40-0 e chiude il primo set 6-4 facendo esultare il Centrale dopo 53 minuti di gioco.

La campionessa è Paolini

Il secondo set si apre alla grande per i colori azzurri: Paolini strappa subito il break in avvio e conferma il punto sul proprio turno di servizio, arriva il 2-0. Il meglio deve, però, ancora venire con il Centrale che impazzisce di gioia al 3-0 di Paolini che strappa il secondo break consecutivo giocando in maniera impeccabile, variando il gioco e non dando punti di riferimenti all'avversaria. Quarto game al cardiopalma con una palla break per Gauff che viene annullato dal suo dritto che finisce in rete ma la seconda volta è quella giusta, l'americana accorcia breakkando, adesso 3-1. Paolini è straordinaria e si riprende il maltolto con un quinto game strepitoso lasciando a zero Gauff sul proprio servizio, 4-1.

Sesto game che avvicina Jasmine al sogno, 5-1 sul proprio servizio e distacco che si fa praticamente abissale. L'americana non molla, accorcia 5-2. Si arriva alla resa dei conti, ottavo game: Jasmine va 40-15, poi tutti a esultare, la vittoria è sua per