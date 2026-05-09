Internazionali, Sinner illumina il Foro Italico: debutto vincente, Ofner sconfitto in due set

Una prestazione solida, come ormai ci ha abituati da molto tempo. Jannik Sinner vince la prima gara agli Internazionali di Roma sconfiggendo in due set l’austriaco Sebastian Ofner con il punteggio di 6-3, 6-4 dopo un’ora e 40 minuti di gioco. Applausi, a scena aperta, per il numero uno del mondo che oggi si è “limitato” alla sua ordinaria amministrazione senza soffrire più di tanto e risultando sempre decisivo quando contava, quando bisognava accelerare. Adesso un giorno di riposo, di nuovo in campo lunedì per il terzo turno.

Le parole di Sinner

“Per noi italiani è uno dei tornei più importanti dell’anno. È stato un anno incredibile il 2025, sono contento anche quest’anno ma la cosa più importante è essere felice in campo, grazie a voi è molto più semplice”, spiega al termine della gara Jannik. “Sono contento di aver vinto oggi, cerchiamo di alzare il livello giorno dopo giorno, è bello giocare nel serale a Roma. L’obiettivo è andare il più lontano possibile, oggi posso essere molto contento”. Al termine della sua intervista, lo speaker del Centrale ha spiegato che le due persone soccorse sono adesso in ottima salute.

La vittoria in due set

Il primo set si apre con il servizio di Jannik: subito centrato con le prime palle, arriva il vantaggio. Ofner non si fa intimidire dal pubblico italiano chiudendo agilmente il suo primo game alla battuta, 1-1. Da 0-15 Sinner recupera e conquista il game, 2-1. Arrivano le prime palle break dell’incontro, due, nel quarto game (15-40) ma vengono annullate da Ofner, parità. L’azzurro non concede respiro all’austriaco e al terzo tentativo ottiene il break, 3-1. Nel quinto game mette ace e prime allungando 4-1. “Ordinaria amministrazione” al sesto e settimo game, il pubblico del Centrale esulta per ogni punto del numero uno del mondo, 5-2. Ofner tiene il servizio ma è Sinner a servire per chiudere il primo set: senza sbavature finisce 6-3 dopo 37 minuti di gioco.

Il secondo set comincia con Ofner in battuta ma Sinner conquista subito due palle break dopo uno scambio da applausi e una palla corta sopraffina che vale l’1-0 per l’italiano. Il servizio funziona alla perfezione e con apparente semplicità Jannik si porta velocemente 2-0. Si procede con i due protagonisti che ottengono punti sul proprio turno di battuta, arrivando così al 4-2. Il settimo game è il più lungo e combattuto fin qui ma sul turno di servizio la spunta Ofner che rimane attaccato al match, 4-3.

Per qualche minuto il gioco si ferma, un uomo viene soccorso per essersi fatto male cadendo da alcuni scalini ma si ipotizza anche un malore. Alla ripresa, Sinner con il servizio continua a fare molto male a Ofner e si porta 5-3. L’austriaco in battuta per rimanere in gara (5-4) ma adesso tocca a Jannik.

Una nuova interruzione, sullo 0-15, per un altro malore sugli spalti: il gioco viene interrotto per alcuni minuti in attesa dei soccorsi. Alla ripresa, l’azzurro chiude 6-4 dopo un’ora e 40 minuti tra gli applausi del pubblico.