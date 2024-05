Internazionali, Zverev trionfa al Foro Italico: Jarry battuto in due set

Dopo un'ora e 41 minuti di gioco Alexander Zverev si laurea campione degli Internazionali d'Italia vincendo in due set contro la sorpresa del torneo, il cileno Nicola Jarry con il punteggio di 6-4 7-5 dopo un'ora e 43 minuti di gioco. Partita perfetta del numero uno di Germania e numero cinque del mondo che non ha sbagliato praticamente nulla senza cedere nessun break. Il cileno ha giocato anch'egli molto bene ma è mancato nei momenti chiave del primo e secondo set.

Al tedesco il primo set

Pronti via, il primo a battere è Alexander Zverev che tara da subito il servizio nel migliore dei modi, lascia a zero l'avversario e conquista il primo punto della gara. Nello stesso fondamentale, la battuta, inizia alla grande anche Nicolas Jarry che dopo il 40-0 ottenuto praticamente senza giocare pareggia i conti, 1-1. Terzo game che prosegue sulla falsariga dei primi due: servizi praticamente perfetti che non consentono praticamente gli scambi, si va 2-1 dopo appena sei minuti. Qualcosa cambia nel quarto gioco quando il servizio del cileno diventa meno perfetto, gli scambi si allungano, si va in parità ma il punto lo ottiene Jarry, 2-2. Per adesso i protagonisti mantengono i punti con il servizio e così Zverev sale 3-2 ma i servizi del cileno sono micidiali (punte di 222 km/h) e pareggia i conti, 3-3. Se possibile Zverev fa ancora meglio con battute fino a 226 Km/h, sbaglia pochissimo e chiude quasi sempre il turno di battuta a zero, si va sul 4-3 per il tedesco al cambio di campo. Ottavo game con una novità: le prime palle break per Zverev ma che Jarry annulla egregiamente portando a casa il punto, 4-4. Ancora un 40-0 e punto per il tedesco (5-4). Il cileno si perde sul più bello: decimo gioco decisivo, concede due palle break ma ne salva soltanto una, Zverev porta a casa il primo set 6-4 dopo 41 minuti di gioco.

Zverev si laurea campione

Entrambi i protagonisti mantengono i punti con il servizio in apertura, 1-1. Nel terzo gioco Zverev sembra adesso ancora più sicuro di prima, qualora ce ne fosse bisogno, e vince agevolmente il gioco (2-1). Nel quarto game il cileno salva due palle break e pareggia i conti, siamo ancora in equilibrio 2-2. Il tedesco, quando tocca a lui battere, per adesso sembra ingiocabile: ancora un game vinto a zero, 3-2. Come nel primo set, continuano a conquistare gran parte dei punti con il servizio, ecco perché si sale velocamente 4-3. La gara continua con servizi quasi impeccabili che aprono una prateria per far punto, Jarry pareggia 4-4. Brividi nel nono game quando il punteggio è sul 30-30 con punti straordinari del cileno ma Zverev si salva sempre con mostruose prime palle, 5-4. Decimo game thriller: due doppi falli del cileno, sul più bello, portano il tedesco con due match point sul 15-40, entrambi annullati tra il boato della folla, e porta a casa il punto, 5-5. Il tedesco non ha sbavature, gioca un gran tennis e sale 6-5. Poi, ecco un nuovo match point Zverev sul 30-40, annullato. Ma poi un'altra, vantaggio Zverev e stavolta non sbaglia, 7-5. È lui il campione degli Internazionali 2024.

"Sono molto felice"

Il tedesco, prima di alzare al cielo il trofeo sul Campo Centrale del Foro Italico, Alexander Zverev spende parole di elogio per chi lo segue da anni. " Ringrazio il mio team, mi hanno permesso di essere qui dopo un lungo infortunio. Il sacrificio e lavoro tutti i giorni affinché possa essere in questo campo e scenario, il premio è tutto per loro ". Poi parla dell'avversario: " Congratulazioni a Nico, il tuo livello di gioco sale a livello incredibile, uno di questi giorni sarai tu ad avere questo trofeo tra le mani al posto mio ". Infine parla del passato e prossimo futuro. " Qui ho vinto il mio primo 1000 della carriera e sono a tornato ora a vincere un Masters 1000 dopo l'infortunio del 2022 (il brutto crac alla caviglia del Roland Garros, ndr.). S ono molto felice: qui a Roma mi trovo sempre bene, sono legato a questo torneo. Adesso l'obiettivo è il Roland Garros: mi devo godere prima questo successo, poi penserò al torneo di Parigi ".

Le parole di Jarry

Intervista prima della cerimonia di premiazione, il cileno Nicola Jarry fa i complimenti all'avversario. " Complimenti ad Alexander e al suo team, senza di loro non sarebbero possibile questi grandi successi. Voglio ringraziare il mio team " ma poi si commuove e per alcuni secondi non riesce a continuare, applausi da parte del pubblico.

È un onore essere qui e partecipare a un torneo così grande e importante. Grazie a tutti quelli che non si vedono, è un torneo eccezionale e un privilegio averne fatto parte, grazie a tutti"