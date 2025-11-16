Jasmine Paolini tra tennis e vita privata: "Vivo il mio sogno. Il mio cane Cesare è parte di me"

“Sto vivendo il mio sogno”. Jasmine Paolini sta vivendo un momento d'oro e il suo sorriso raggiante lo conoscono tutti gli appassionati di tennis. La campionessa italiana – ottava nel ranking e terza in quello di doppio – è il nuovo volto di Purina per la sua nuova campagna per la linea Pro Plan, la top di gamma della multinazionale svizzera. Lei e il suo amato cane Cesare si sono uniti alla squadra formata da Andy Murray, Çağla Büyükakçay, Gaël Monfils, Elina Svitolina e i loro pet per ispirare i proprietari di cani e gatti a prendersi cura dei propri amici a quattro zampe come un atleta professionista fa con se stesso.

"Ho un ottimo rapporto con Cesare, fa parte della mia famiglia” ci racconta la Paolini, che abbiamo incontrato alle Nitto Atp Finals a Torino: “Quando riesco a passare da casa tra un torneo e l'altro, vado a trovare sia la mia famiglia che lui. Rappresenta per me tranquillità, serenità, gioia, un momento di spensieratezza". Al centro della campagna troviamo il tema della nutrizione, importante sia per i pet che per gli atleti: "È molto importante affidarsi ai professionisti. Io scelgo sempre con cura le persone che mi aiutano nel mio percorso e senza di loro sarebbe tutto molto difficile. Sono contenta di aver trovato in Purina una famiglia che si prende cura del mio cane, ci sentiamo in ottime mani".

Tante vittorie, tanti successi. Ma Jasmine Paolini non ha intenzione di fermarsi qui. Anzi, l’obiettivo è continuare a macinare successi, sempre con il sorriso sulle labbra: "Voglio continuare a divertirmi come sto facendo, voglio rimanere a questo livello il più lungo possibile. Mi diverto, sono soddisfatta. Sto vivendo il mio sogno, spero di continuare a divertimi in questo modo".

“Jasmine incarna i nostri valori” è la soddisfazione di Fabio Degli Esposti, amministratore delegato di Purina Italia e direttore generale per il Sud Europa: "Dietro questa operazione c'è un'idea di campagna e di comunicazione. Stiamo investendo molto sul brand 'Pro Plan', che rappresenta il meglio delle capacità di Purina: noi siamo un'azienda globale con tre centri di ricerca, cinquecento nutrizionisti ed esperti veterinari. Questo brand è fortemente raccomandato dai professionisti e l'idea della campagna è di mettere nelle mani dei consumatori un prodotto da 'professionisti', trasformando ogni pet owner in un pro della nutrizionista".

"Da qui è nata l'idea della campagna 'Nutri il tuo pet like a pro', che parla con il linguaggio del tennis, uno sport che rappresenta una piattaforma di visibilità straordinaria” ha aggiunto Degli Esposti: “In Italia sta vivendo un momento di popolarità straordinaria: mai come oggi abbiamo così tanti campioni. La prima idea è stata firmare una partnership con il circuito ATP. Poi abbiamo voluto trovare un gruppo di campioni che potessero aiutarci a veicolare questo messaggio".

"Per l'Italia siamo contenti di avere iniziato questa partnership con Jasmine” ha rimarcato Degli Esposti: “Il tennis ha anche valori molto affini ai nostri come professionalità, competizione e resilienza, precisione e ricerca, eleganza e bellezza. E Jasmine rappresenta molti di questi valori: è arrivata a riuscire al top delle classifiche mondiali con impegno, dedizione, forza, resistenza. Ma ha portato anche qualcosa di nuovo nel circuito: gioia e leggerezza, buon umore e grandi sorrisi. Ha conciliato performance e grande calore. Interagire con lei è stato molto naturale per noi. Abbiamo fatto un'operazione vera, autentica, perché il suo rapporto con Cesare è straordinario”.

Non è possibile escludere novità in futuro sempre legate al tennis. “Siamo alla ricerca di storie vere e autentiche come quella di Jasmine” la conferma di Degli Esposti: “Nel mondo del tennis la nostra operazione sta facendo grandissima risonanza, abbiamo contatti per espandere le nostre partnership in futuro, ma in questo momento vogliamo dedicarci alla campagna attuale che è iniziata un mese fa. Questo mondo è in evoluzione, potrebbe diventare ancora più importante. Jasmine è un’interprete molto speciale in questo, perché riesce a farlo ad intensità altissima ma anche con gioia e leggerezza: sta portando dei valori molto belli in questo mondo”.