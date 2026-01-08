L’ultimo relax prima del rientro: Sinner e Laila insieme sulla neve

Se è vero che adesso è lontano migliaia di chilometri, fino a pochi giorni fa gli occhi attenti di fotografi e telecamere lo hanno "pizzicato" sulle montagne delle Dolomiti in pieno relax pre-partenza con la sua fidanzata: stiamo parlando di Jannik Sinner e Laila Hasanovic che sono stati immortalati con gli sci e tute da neve.

Le festività di Sinner

Dopo la ripresa degli allenamenti al sole caldo di Dubai, come da prassi per le festività natalizie Sinner è tornato sulle "sue" montagne per stare insieme ai propri cari a Sesto Pusteria. Qualche giorno in compagnia, quindi, delle persone a lui più care e ovviamente assieme alla sua dolce metà. Una "fuga" romantica insieme prima del calendario fitto di impegni che lo attende a partire da sabato 10 gennaio con il match esibizione contro Carlos Alcaraz a Seul.

Le sciate con la fidanzata

I due si sono goduti il relax e la neve delle Dolomiti lontani da occhi indiscreti o da party vip: sull'account Instagram della modella danese sono apparsi un paio di scatti che la ritraggono tra i monti mentre da altre parti sui social sono state pubblicate alcune foto del settimanale Chi dove Jannik e Laila sono insieme sulle piste tra discese e molti gesti semplici, naturali e spontanei. Secondo i bene informati, la prima a essere giunta sui monti italiani è stata la modella rientrata da Copenaghen ma a stretto giro è poi arrivato Sinner da Dubai. Non soltanto loro due: sulle piste da sci sarebbe stata in loro compagnia anche una giovane ragazza probabilmente amica o parente della modella danese.

Il ritorno in campo

Le vacanze, però, sono adesso un dolce ricordo: come ricordato prima, Sinner si trova a numerosi fusi orari in avanti rispetto all'Italia pronto ad affrontare, per la prima volta nel 2026, il numero uno del mondo Carlos Alcaraz in un torneo

esibizione ricchissimo a Seul (si parla di due milioni di euro). Subito dopo, i due voleranno verso l'Australia ai nastri di partenza per il primo Slam dell'anno dove, tacitamente, si sono già promessi di riverdersi in finale.