Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Tennis |sulle dolomiti

L’ultimo relax prima del rientro: Sinner e Laila insieme sulla neve

Fanno il giro del web alcuni scatti delle vacanze della coppia: ecco l'ultimo relax prima della stagione agonistica che sta per iniziare

L’ultimo relax prima del rientro: Sinner e Laila insieme sulla neve
00:00 00:00
I punti chiave

Se è vero che adesso è lontano migliaia di chilometri, fino a pochi giorni fa gli occhi attenti di fotografi e telecamere lo hanno "pizzicato" sulle montagne delle Dolomiti in pieno relax pre-partenza con la sua fidanzata: stiamo parlando di Jannik Sinner e Laila Hasanovic che sono stati immortalati con gli sci e tute da neve.

Sinner-Alcaraz in chiaro: dove vedere il torneo di Seul

Le festività di Sinner

Dopo la ripresa degli allenamenti al sole caldo di Dubai, come da prassi per le festività natalizie Sinner è tornato sulle "sue" montagne per stare insieme ai propri cari a Sesto Pusteria. Qualche giorno in compagnia, quindi, delle persone a lui più care e ovviamente assieme alla sua dolce metà. Una "fuga" romantica insieme prima del calendario fitto di impegni che lo attende a partire da sabato 10 gennaio con il match esibizione contro Carlos Alcaraz a Seul.

Le sciate con la fidanzata

I due si sono goduti il relax e la neve delle Dolomiti lontani da occhi indiscreti o da party vip: sull'account Instagram della modella danese sono apparsi un paio di scatti che la ritraggono tra i monti mentre da altre parti sui social sono state pubblicate alcune foto del settimanale Chi dove Jannik e Laila sono insieme sulle piste tra discese e molti gesti semplici, naturali e spontanei. Secondo i bene informati, la prima a essere giunta sui monti italiani è stata la modella rientrata da Copenaghen ma a stretto giro è poi arrivato Sinner da Dubai. Non soltanto loro due: sulle piste da sci sarebbe stata in loro compagnia anche una giovane ragazza probabilmente amica o parente della modella danese.

Il ritorno in campo

Le vacanze, però, sono adesso un dolce ricordo: come ricordato prima, Sinner si trova a numerosi fusi orari in avanti rispetto all'Italia pronto ad affrontare, per la prima volta nel 2026, il numero uno del mondo Carlos Alcaraz in un torneo

esibizione ricchissimo a Seul (si parla di due milioni di euro). Subito dopo, i due voleranno verso l'Australia ai nastri di partenza per il primo Slam dell'anno dove, tacitamente, si sono già promessi di riverdersi in finale.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica