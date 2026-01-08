Sinner-Alcaraz in chiaro: dove vedere il torneo di Seul

Non è la finale di uno Slam o di un Masters 1000 Atp ma c'è molta attesa e curiosità per quello che sarà il primo scontro fra i due titani del tennis nel nuovo anno: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si stanno preparando per la sfida esibizione di sabato 10 gennaio che andrà in scena all "Incheon Inspire Arena" di Seul, Corea del Sud, a partire dalle 8 orario italiano.

Dove vedere la gara in tv

Per tutti gli appassionati di tennis c'è un'ottima notizia: il match al meglio dei tre set sarà trasmesso in chiaro e gratuitamente sul canale Supertennis, numero 64 del digitale terrestre. Per gli abbonati a Sky, invece, l'incontro sarà trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in diretta streaming su SuperTenniX, Sky Go e Now. " Ci sono partite che segnano l’inizio di una stagione più di qualsiasi calendario", scrive in una nota la Fitp (Federazione italiana tennis e padel). "Il confronto fuori dal calendario ufficiale è tutt’altro che marginale e arriva alla vigilia degli Australian Open. Sinner e Alcaraz non sono più soltanto due campioni straordinari: sono due linguaggi diversi dello stesso gioco, due interpretazioni opposte e complementari di velocità, potenza e creatività. Ogni loro incontro aggiunge un capitolo a una rivalità che è già centrale nel tennis mondiale", aggiunge la Federazione.

Sinner accolto come una star

L'azzurro è già arrivato a Seul da un paio di giorni: sono stati tantissimi i tifosi che hanno fermato Jannik per chiedergli un autografo oltre a ricevere anche un mazzo di fiori bianchi. Anche se non si tratta di una gara ufficiale è certamente l'antipasto di quanto potremo vedere pochi giorni dopo agli Australian Open (18 gennaio-1 febbraio) e l'inizio ufficiale di una stagione in cui faranno a gara a vincere i tornei più importanti e soprattutto, per Sinner, l'obiettivo di riprendersi il primato nel ranking Atp.

Dal canto suo, l'attuale numero uno del mondo Alcaraz si prepara

ad affrontare il primo anno nel circuito senza Juan Carlos Ferrero come coach dopo la rottura annunciata prima di Natale: il suo attuale allenatore è diventato si affiderà a Samuel Lopez che faceva già parte dello staff.