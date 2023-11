Il malore in tribuna poi il bellissimo gesto di Sinner: cosa è successo agli Atp Finals

Alla fine niente "biscotto": Jannik Sinner, già sicuro del passaggio del turno, ha battuto il danese Holger Rune in tre set agli Atp Finals, salvando Djokovic (qualificato come secondo) e dimostrando di essere un campione anche di sportività.

Nel match non è mancato però un piccolo fuoriprogramma, arrivato nel corso del secondo set, con attimi di tensione. Mentre era al servizio il tennista azzurro ha ritardato la battuta al servizio per sincerarsi delle condizioni di una spettatrice colta da un piccolo malore. Pronto l’intervento dello staff sanitario che ha portato via la donna per prestare tutte le cure del caso.

La partita è stata interrotta per circa un minuto, nel silenzio (prima) del Pala Alpitour e negli applausi (dopo) per il bel gesto di Sinner, accorso ai piedi delle tribune per verificare che fosse tutto ok. Del resto come si fa a non amare un tennista come Jannik? La partita è poi ripresa con Rune che ha conquistato il secondo set dopo il primo archiviato dall'azzurro, prima di cedere nel terzo parziale.

His little smile tho



Wholesome moments as @janniksin walks onto court with a *very* excited young fan at the #NittoATPFinals! pic.twitter.com/QlipuwmOe4 — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2023

Il bel gesto con la giudice di linea

Sinner ha fatto festa con tutto il Pala Alpitour di Torino, impazzito per lui, in una partita che sembrava agevole ma poi è diventata una vera e propria battaglia, nonostante Jannik aveva il pass per le semifinali già in tasca. Il danese era l’ultimo tabù ancora da abbattere. Ora Jannik ha sconfitto tutti i Top 10. Il Pala Alpitour ieri era una bolgia e Sinner non ha mollato nonostante un preoccupante mal di schiena che magari avrebbe spinto qualcun’altro a gestirsi senza rischiare. E mentre a un certo punto l'allievo di Boris Becker ha provato a sfoderare i suoi classici atteggiamenti da Bad Boy, lui ha mantenuto la sua proverbiale calma e concentrazione fino alla vittoria.

La fine del secondo set è stata il momento più complicato della partita per il numero uno italiano: Rune stava spingendo e il mal di schiena si stava facendo sentire. A un certo punto sul 4-3 per il danese, l'altoatesino con una delle sue micidiali battute ha colpito una giudice di linea sul volto, che per fortuna ha fatto subito ok con la mano. A Jannik però non è bastato e la prima cosa che ha fatto quando c’è stato il cambio campo è stato andare verso la giudice di linea per sincerarsi delle sue condizioni. Una volta avute rassicurazioni ha ripreso a giocare tranquillo. Gesti bellissimi fatti da un campione che ormai non si pone più limiti. E tutta Italia adesso sogna insieme a lui.