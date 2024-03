Miami Open, Sinner in campo contro Machac: 2-2 1° set - DIRETTA

Un inizio non brillante non ha pregiudicato una gara poi dominata e finita in scioltezza: si può riassumere in questo modo il match di 24 ore fa tra Jannik Sinner e Chris O’Connell valido per l'accesso ai quarti di finale del Miami Open, il secondo Masters 1000 dell'anno dopo Indian Wells che ha visto l'italiano sconfitto in finale da un ritrovato Carlos Alcaraz. L'avversario della gara che si sta svolgendo oggi è il tennista ceco Tomas Machac, attuale numero 57 del ranking mondiale che ieri ha avuto la meglio contro l'azzurro Matteo Arnaldi. Chi uscirà vincitore dalla sfida odierna affronterà in semifinale il vincente tra il cileno Nicolás Jarry e il russo Daniil Medvedev. Una nota statistica: tra Sinner e Machac è il primo scontro della loro carriera, non ci sono precedenti fino a oggi.

La gara in diretta: 1° set

4° gamen con Sinner che sembra essersi ripreso dopo i tanti punti consecutivi persi in precedenza: dal 40-15 si va 2-2, un passo diverso per l'azzurro anche con il servizio.

Nel 3° game il ceco sembra essersi scrollato il timore iniziale andando sul 40-0 e ottenendo il punto, 2-1.

2° game con Jannik che serve per la prima volta nel match: si va 40-30 ma una gran risposta del ceco vale la prima parità. Un doppio fallo di Sinner vale il contro-break immediato che ottiene, la palla finisce in rete. Parità ristabilita subito, 1-1.

Pronti via, inizia il 1° game con Machac al servizio e subito due palle break per Sinner che ottiene e si porta in vantaggio, 1-0.