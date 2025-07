Morte di Diogo Jota, il permesso di Wimbledon ai tennisti: ecco come hanno infranto il dress code

La tragica morte di Diogo Jota e di André Silva ha scosso il mondo dello sport e continuano a moltiplicarsi le iniziative per ricordare l'attaccante del Liverpool e il fratello.

Da una parte, su spinta degli stessi tifosi, i Reds hanno deciso ad esempio di ritirare la maglia numero 20 del giocatore lusitano, un evento unico, dal momento che finora solo la 96 era stata resa indisponibile ai calciatori in memoria delle 96 vittime della tragedia di Hillsborough del 15 aprile 1989. Dall'altra anche gli organizzatori di Wimbledon, prestigioso Slam in corso di svolgimento nei giorni in cui si è verificato il terribile incidente stradale in seguito al quale i due fratelli hanno perso la vita, ha deciso di dare il proprio contributo alla memoria di Diogo Jota e André Silva. E per farlo sono arrivati addirittura a scegliere di consentire ai tennisti di infrangere il rigorosissimo e tradizionale dress code “total white”.

Tutti i giocatori che prendono parte al torneo di tennis più antico al mondo sui campi dell'All England Club sono infatti tenuti a vestirsi interamente di bianco: non solo, dato che nel regolamento steso nel 1963 viene addirittura fatto divieto di indossare delle varianti del colore, come ad esempio lo “sporco”, l'avorio o il panna. L'unica eccezione, dal 2023, è la possibilità concessa alle donne di utilizzare pantaloncini colorati al di sotto dei completini bianchi per evitare i disagi derivanti dal ciclo mestruale. Agli atleti è quindi permesso di usare solo strisce di colore molto sottili, inferiori a 1 centimetro di larghezza, nelle divise scelte per scendere nei campi in erba dell'All England Club. Per citare uno degli esempi più noti negli ultimi anni, a Federer fu vietato di continuare a indossare le scarpe usate nell'edizione 2013 dal momento che le suole erano di colore arancione.

La tragedia occorsa ai due calciatori ha tuttavia spinto gli organizzatori di Wimbledon a fare un'eccezione: chiunque lo vorrà potrà indossare delle fasce nere al braccio in memoria di Diogo Jota e André Silva. E tra i primi ad aderire all'iniziativa il connazionale Francisco Cabral, che ha sfoggiato un fiocco nero sulla manica della sua divisa total white.

"Per la prossima partita prenderò un fiocco. Diogo era una persona importante in tutto il mondo, non solo in Portogallo.

Mando un grande abbraccio alla famiglia", aveva dichiarato. Detto fatto, il tennista lusitano si è presentato in campo per il secondo turno di Wimbledon con il simbolo del lutto sulla manica sinistra della maglietta.