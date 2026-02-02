Musetti, brutta notizia dopo l’infortunio: "Costretto a fermarmi". Quali gare salta

Lorenzo Musetti sarà costretto a saltare la trasferta sudamericana sul rosso, che lo avrebbe visto protagonista nel mese di febbraio. Ad annunciare la decisione è stato lo stesso tennista di Carrara sui suoi canali social: “Alla luce dei risultati degli esami e degli accertamenti medici, insieme al mio team, abbiamo dovuto prendere la decisione di rinunciare ai tornei di Buenos Aires e Rio de Jainero. In questo momento la mia priorità e concentrarmi sulla riabilitazione per poter tornare in campo”.

Grande rammarico per Musetti, fermato da un problema all’adduttore, mentre era in vantaggio due set a zero contro Novak Djokovic ai quarti di finale degli Australian Open. L’azzurro aveva cominciato a sentire dolore alla fine del secondo parziale, un fastidio via via divenuto più insistente fino a costringerlo al ritiro. Un problema simile a quello patito l’anno scorso contro Alcaraz durante il torneo di Montecarlo. “Conosco abbastanza bene il mio corpo da capire che non potevo andare avanti e sono piuttosto sicuro che sia uno strappo”, aveva spiegato dopo il match con Djokovic. Per ora è ancora presto per ipotizzare una data di rientro ma Musetti risulta iscritto all’ATP 500 di Acapulco (in programma tra il 23 e il 28 febbraio) e dovrebbe poi partecipare ai due Masters 1000 sul cemento americano: Indian Wells (1-15 marzo) e Miami (15-29 marzo).

Nulla cambia invece per quanto riguardo il ranking ATP. Musetti resta numero cinque al mondo e visto l’infortunio è costretto a rinviare ai prossimi mesi il possibile sorpasso a Zverev e Djokovic, che lo precedono in quarta e terza posizione. Intanto dopo il trionfo a Melbourne, Alcaraz è sempre più primo con un vantaggio di 3.350 punti su Sinner. Il numero uno al mondo ha deciso di rinunciare al torneo di Rotterdam per recuperare dalle ultime fatiche.

L’anno scorso aveva trionfato, questo significa che perderà 500 punti. Tornerà poi la settimana dopo (dal 16 febbraio) a Doha, dove ci sarà anche Sinner, a caccia di riscatto dopo la grande delusione degli Australian Open.