Musetti per un set, poi è furia Alcaraz. La semifinale sarà Sinner-De Minaur

Niente (mezzo) miracolo. Carlos Alcaraz batte Lorenzo Musetti (6-4 6-1), si qualifica per le semifinali della Nitto Atp Finals e conquista matematicamente il titolo di numero uno al mondo al termine del 2025. Stasera conoscerà il nome del suo avversario, ovvero il vincitore della sfida tra Auger- Aliassime e Zverev. Le Finals di Musetti sono invece terminate ieri, così come quasi certamente la sua stagione: difficile vederlo tra pochi giorni in Coppa Davis. Contro lo spagnolo, l’azzurro ha ceduto nella prima partita al secondo set point dopo avere giocato alla pari per trequarti d’ora: poi, il numero uno del mondo ha dilagato e l’azzurro non ha più avuto l’energia per ostacolarlo.

Oggi - in un match che sarà poco più di un’esibizione (ore 14) e dopo che ieri il doppio azzurro Bolelli/Vavassori è stato sconfitto da Krawietz/ Puetz senza conseguenze, avendo già staccato il biglietto per le semifinali - torna in scena Jannik Sinner: il Rosso è già qualificato per la semifinale (dove incontrerà De Minaur, ieri vincitore su Fritz) traguardo invece irraggiungibile per Shelton. Non si prevedono comunque omaggi per lo statunitense, pure perché portarsi a casa il trofeo da imbattuto equivarrebbe anche a incassare un assegno da 5.071.000 dollari. A bordo campo, a seguire il suo fidanzato, ci sarà come sempre Laila Hasanovic, modella danese che non si è persa nulla di questa settimana sotto la Mole: i due hanno alloggiato al Principi di Piemonte in una suite da 4000 euro a notte e 135 mq, dotata di soggiorno con bar privato, due bagni e uno spazio benessere con cyclette e idromassaggio.

Come d’abitudine quando c’è di mezzo Sinner, nessuna gossippata particolare: Laila è presenza discreta, poco vistosa nonostante l’indubbio fascino. In questo, proprio come Sinner, molto riservata di quella riservatezza che piace ai torinesi: qualche pranzo allo Sporting, a due passi dall’Inalpi Arena dove i giocatori si allenano, e nessuna mondanità manifesta.