Musetti subito fuori a Wimbledon

Esordio amaro per Lorenzo Musetti, che a Wimbledon esce al primo turno, sconfitto dal georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 126 del ranking Atp. Il giocatore toscano, settimo nella classifica Atp, ha perso in quattro set con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-1 in due ore e 27' di gioco. Sarà quindi Basilashvili ad affrontare Lorenzo Sonego nel secondo turno dello Slam londinese.

Musetti suo malgrado non è mai riuscito a entrare in partita, forse anche a causa del fresco rientro dall'infortunio patito in semifinale a Parigi e

per una stagione, sulla terra rossa, particolarmente dura e impegnativa

Il torinese Sonego, numero 47 del mondo, domina 6-3 6-4 6-2 in un'ora e 43 minuti di gioco il 21enne portoghese Jaime Faria, numero 116 del ranking Atp.