Atp Barcellona, nessuna rivincita con Musetti: Sinner si ritira per infortunio

Doveva essere il giorno del derby tra Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, rivincita del tennista di Carrara per la sconfitta rimediata sette giorni fa agli Atp di Montecarlo ma l'altoatesino è costretto a ritirarsi per infortunio ancor prima di scendere in campo nei quarti di finale dell'Atp 500 di Barcellona con Musetti che approda direttamente in semifinale.

L'amarezza di Sinner

È " triste dovermi ritirare dalla partita di oggi a Barcellona. Mi sento male ormai da qualche giorno", ha comunicato sul suo profilo Instagram il campione di San Candido attualmente numero 8 al mondo. " Oggi il malessere è peggiorato e non riesco a giocare - ha continuato - Mi prenderò un po' di tempo per riposare e cercherò di essere pronto per le prossime partite. Grazie per tutto il vostro sostegno e buona fortuna a Lorenzo per il resto del torneo", ha concluso un amareggiato Sinner che non ha dimenticato il suo avversario e amico Musetti augurandogli il meglio per le prossime gare.

L'augurio della Federtennis

In questo chiaro momento di sconforto, la Federtennis ha subito condiviso un post sui social in cui incoraggia Sinner con l'augurio di rivederlo presto in campo. " Forza Jannik, ti aspettiamo in campo ". Il ritiro è avvenuto a un'ora circa dal match contro Musetti, che come abbiamo visto sul Giornale.it è stato sconfitto proprio sette giorni fa sui campi di Montecarlo con un doppio 6-2 in appena un'ora e 15 minuti. L'amarezza per la sconfitta nel derby non ha cancellato, minimamente, l'impresa di Lorenzo Musetti che era reduce da una storica vittoria contro il numero uno al mondo, Novak Djokovic.

Il campanello d'allarme di ieri