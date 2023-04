ATP Barcellona, da Sinner a Musetti: il tabellone e le date

La stagione sul rosso non concede tregua: archiviato Montecarlo con il trionfo di Rublev, il circuito maschile di tennis si sposta in Spagna per l'ATP 500 di Barcellona, in programma dal 17 al 23 aprile.

Lo storico appuntamento con il "Barcelona Open", giunto alla 70edizione, farà da apripista ai prossimi Masters 1000 di Madrid e Roma. Manca Rafa Nadal, 12 volte vincitore del torneo ma torna Carlos Alcaraz, assente a Montecarlo, per problemi alla mano. Presenti anche il norvegese Christian Ruud e il greco Stefanos Tsitsipas. Tra gli italiani riflettori puntata su Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, entrambi puntano al grande colpo.

@carlosalcaraz en rueda de prensa después de su primera victoria en este #BCNOpenBS



"Estoy muy contento con el partido que he hecho hoy. Volver después de un tiempo sin jugar en tierra y ganar así no es fácil. Además, ver la pista central llena como hoy no tiene precio" pic.twitter.com/HQl3Yu7tmw — Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) April 18, 2023

Il tabellone

Anche in questa edizione l'entry list del torneo di Barcellona è di prim'ordine. Numero uno del seeding è Carlos Alcaraz, che staziona nella parte alta del tabellone insieme a Ruud (n.3). Nella parte bassa troviamo invece Tsitsipas (n.2) e Sinner (n.4). Le possibili semifinali qualora non dovessero esserci sorprese sono dunque Alcaraz-Ruud e Sinner-Tsitsipas. Quindi secondo il tabellone Alcaraz e Sinner potrebbero affrontarsi in finale. Testa di serie n.9 è Musetti, che ha dalle sue parti Sinner. I due azzurri potrebbero trovarsi ancora di fronte ai quarti di finale, dopo la netta vittoria dell'altoatesino a Montecarlo.

Our singles draw is here#BCNOpenBS pic.twitter.com/lvnffw6J3O — Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) April 15, 2023

Gli italiani in campo

Jannik Sinner, dopo il bye del primo turno, ha battuto l'argentino Diego Schwartzman, già affrontato e sconfitto a Montecarlo. Adesso affronterà il giapponese Yoshihito Nishioka (n.35 del mondo), vincitore sul belga Goffin in due set. Lorenzo Musetti esordisce contro l'australiano Jason Kubler (n.66). In caso di vittoria troverebbe l'inglese Cameron Norrie (n.13).

@janniksin se lleva el partido ante Schwartzman por 6-2, 6-4



Le espera en tercera ronda @yoshihitotennis pic.twitter.com/CCJ49oZQk8 — Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) April 19, 2023

Per quanto riguarda gli altri azzurri in tabellone. Il 22enne Francesco Passaro (n.125), dopo l'impresa al primo turno con Verdasco, ha davanti un avversario molto ostico, l'argentino Francisco Cerundolo (n.22). Il qualificato Matteo Arnaldi (n.105) ha battuto al primo turno lo spagnolo Munar e adesso affronta l'inglese Daniel Evans. Sconfitta al primo turno invece per Lorenzo Giustino, che arrivato dalle qualificazioni, ha perso in due set dal russo Shevchenko.

Dove vedere il torneo

L'ATP Barcellona 202, in programma dal 17 al 23 aprile, sarà trasmesso su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205) e in streaming su Sky Go e NOW. Inoltre sarà trasmesso in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), sul sito Supertennis.tv e sull'app Supertennix (gratis per tesserati FITP). Infine tutti gli incontri saranno visibili in streaming su Tennis TV, l'app ufficiale dell'ATP Tour.

La programmazione su Sky

Lunedì 17 aprile

Dalle 11 alle 19: prima giornata (diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW)

Martedì 18 aprile

Dalle 11 alle 21: seconda giornata (diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW)

Mercoledì 19 aprile

Dalle 11 alle 21: terza giornata (diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 20) e in streaming su NOW)

Giovedì 20 aprile

Dalle 11: ottavi di finale (diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 18) e in streaming su NOW)

Venerdì 21 aprile

Ore 12: primo quarto di finale (diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW)

Ore 14: secondo quarto di finale (diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW)

Ore 16: terzo quarto di finale (diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW)

Ore 18: quarto quarto di finale (diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW)

Sabato 22 aprile

Ore 13.30: prima semifinale (diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW)

Ore 16: seconda semifinale (diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW)

Domenica 23 aprile

Ore 16: finale (in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW).