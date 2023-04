Montecarlo, Sinner domina il derby con Musetti. In semifinale trova Rune

Jannik Sinner vince il derby italiano (6-2 6-2) contro Lorenzo Musetti (in un'ora e 15 minuti) e approda in semifinale al torneo di Montecarlo. Tutto troppo facile per il tennista altoatesino, che domina i due set senza alcuna sbavatura, in un match praticamente a senso unico. Svuotato e privo di energie dopo la grande impresa contro Djokovic, il carrarino ha espresso il suo tennis a sprazzi, con difficoltà con la seconda (solo il 27% di punti vinti) e giocando molto lontano dal campo in risposta dove ha avuto cinque palle break non concretizzate.

In semifinale, la prima della sua carriera sulla terra rossa monegasca, Sinner affronterà il danese Holger Rune che ha superato con autorità il russo Medvedev con il punteggo di 6-3 6-4. Tra Jannik e il danese c'è un solo precedente nella semifinale di Sofia 2022, vinta da Rune per il ritiro dell'azzurro nel terzo set a causa di un problema alla caviglia destra. In palio non ci sarà soltanto la finale, ma anche la settima posizione del classifica ATP che segnerebbe per entrambi il best ranking. È la terza semifinale semifinale consecutiva in un Masters 1000 per Jannik, sempre più lanciato nell'élite del tennis mondiale.

Semis in Indian Wells

Semis in Miami

Semis in Monte Carlo @janniksin eases past Musetti 6-2 6-2 to continue his stellar Masters 1000 campaign this year!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/IaFooibAkq — Tennis TV (@TennisTV) April 14, 2023

La partita

Parte subito forte Sinner, risponde profondissimo, prende due angoli e ha subito 3 palle break. Con grande aggressività si prende il servizio di un Musetti forse ancora imballato dal match contro Djokovic. L'altoatesino è implacabile e allunga 3-0 con un doppio break. Musetti soffre tremendamente al servizio e non riesce a trovare il ritmo. Sinner allunga 4-0. Appena Lorenzo riesce a variare un po' il gioco si porta ai vantaggi sul servizio avversario e ha la chance di recuperare uno dei due break, ma Jannik sigilla il 5-1. Musetti annulla un set point poi tiene per il 5-2.

Si riparte nel secondo set con un Musetti più propositivo,che tiene la battuta in avvio e ha due palle break per il 2-0 con tre errori di dritto dell'altoatesino. Ma alla fine tiene il servizio: 1-1. Nel game successivo è Sinner a conquistare il break e si porta 2-1 e battuta. Non riesce a riprendersi Musetti, e arrivano due palle per il 5-2 in favore di Sinner ancora una volta sul suo servizio. Arriva il doppio break: 5-2. Tutto troppo facile per Jannik, che chiude facilmente con un periodico 6-2.

Le parole di Sinner