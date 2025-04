"Non c'è posto più bello...": Sinner e il conto alla rovescia per il rientro

Ascolta ora 00:00 00:00

Se è vero che gli Internazionali di Roma cominciano a entrare gradualmente nel vivo sin da oggi, martedì 29 aprile, con le prime gare di pre-qualificazioni, l'attesa è tutta per lunedì 5 maggio quando il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, sarà ufficialmente accreditato al Masters 1000 che andrà in scena al Foro Italico che significa la conclusione definitiva della sua squalifica dopo tre mesi di stop per il caso Clostebol e la decisione del patteggiamento con la Wada (Agenzia antidoping mondiale).

"Roma è speciale"

" Ci vediamo a Roma, speriamo di essere preparati per esserci ma sono molto contento di fare ritorno a Roma, non c'è posto più bello ": sono le prime parole dell'altoatesino in un'anticipazione dell'intervista esclusiva del Tg1 che andrà in onda nella serata di martedì 29 aprile rilasciata al direttore Gian Marco Chiocci. " Molto presto ci saremo - prosegue il numero uno al mondo - non solo io ma tutto il gruppo italiano che è incredibile. Ci aspettiamo un bel tifo ". Quanto all'emozione del rientro dopo 90 giorni di assenza dai campi, Sinner ha sottolineato di essere " molto contento di rientrare in campo, soprattutto a Roma: è un torneo speciale per me, però sicuramente entrerò con una mentalità un po' diversa ".

Il caso Clostebol

L'incertezza di cosa sarebbe accaduto, per molti mesi, prima della risoluzione definitiva del caso Clostebol hanno sicuramente provato a livello psicologico il nostro campione come lui stesso ha spiegato al Tg1. Quando stava in campo non si sentiva " come un giocatore si dovrebbe sentire, perché noi ci alleniamo tanto per poi divertirci quando giochiamo una partita bella. Questo divertimento, giorno dopo giorno, è andato un po' via perché ho pensato ad altre cose ". Ormai da un paio di settimane Sinenr ha ripreso ad allenarsi nei circuiti affiliati Atp per ritrovare una condizione atletica soddisfacente per il debutto sulla terra rossa romana. " Ormai non manca tanto, quindi ci vediamo a Roma e speriamo di essere abbastanza preparato per essere pronto" .

I dubbi di Sinner

L'incognita, ovviamente, è legata alle condizioni fisiche di Jannik: come sarà il suo rientro in campo? Farà fatica anche con avversari di minor livello o si dimostrerà subito all'altezza della situazione? Lo scopriremo solo guardandolo, per il resto si possono soltanto fare ipotesi come il diretto interessato ha fatto sapere tramite il suo staff al Corriere della Sera. " Mi sono preparato bene però non mi aspetto un rientro facile. Anzi, i primi game del primo match saranno complicatissimi. Spero di ritrovare in fretta il ritmo partita: il resto verrà da sé" .

Il "D-day", dunque, sarà lunedì 5 maggio con il primo allenamento al Foro Italico, poi la conferenza stampa e poi un ulteriore allenamento pomeridiano.

Ildi Sinner avverrào. Nel frattempo, la bolgia degli Internazionali di Roma che si annunciano da record sarà sempre più forte in attesa di riabbracciare il suo e il nostro campione.