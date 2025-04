Sinner numero 1 per un anno intero: cosa è successo ad Alcaraz

Ascolta ora 00:00 00:00

È senz'altro un traguardo prestigioso per Jannik Sinner che stavolta ottiene senza scendere in campo: a causa dell'infortunio del tennista spagnolo Carlos Alcaraz (numero 3 del mondo) che ha dato forfait al Masters 1000 di Madrid, l'altotesino rimarrà il numero 1 del ranking Atp per almeno 52 settimane, ossia un anno intero dalla prima volta (lo scorso 10 giugno 2024).

Cosa è successo ad Alcaraz

I media spagnoli hanno annunciato in mattinata quanto era già nell'aria: Carlos non parteciperà al torneo spagnolo per un problema alla coscia (si parla di adduttore destro) che gli aveva già dato non pochi fastidi nel corso della finale di Barcellona persa contro il talento danese Holger Rune qualche giorno fa. Dopo aver fatto gli esami stumentali e vari accertamenti, il team di Alcaraz e lo stesso giocatore hanno scelto giustamente la linea della prudenza per evitare che la situazione possa aggravarsi ulteriormente.

Sinner in testa per un anno intero

Non farà certamente i salti di gioia, Jannik, sia perché quando c'è l'infortunio di un amico e collega non si può essere mai contenti ma anche perché l'azzurro ha più volte sottolineato quanto la classifica sia importante ma fino a un certo punto. Detto questo, l'azzurro rimarrà numero uno con certezza matematica fino alla fine del Roland Garros parigino (lunedì 9 giugno) comunque vadano le cose a lui e ai suoi avversari più diretti (ossia il tedesco Alexander Zverev, numero due, e ovviamente Alcaraz). Ma come si è arrivati a questo conteggio? Non partecipando a Madrid, lo spagnolo perde automaticamente i punti conquistati lo scorso anno quando arrivò ai quarti di finale.

Jannik sempre più nell'Olimpo

A questo punto rimangono i timori, fondati, per un eventuale forfait di Alcaraz anche per gli Internazionali di Tennis a Roma che prenderanno il via dal prossimo 5 maggio e fino al 18. Da capire quanto è grave l'infortunio e come avverrà il suo recupero ma anche la possibile scelta di preservarsi in vista dello Slam sulla terra rossa, il più prestigioso del circuito su questa superficie.

Dall'altro lato, Sinner entra di diritto ancor di più tra i: da quando è in vigore l'attuale ranking Atp con i conteggi computerizzati, a resistere in testa alla classifica per un anno di seguito c'erano riusciti soltanto Roger Federer (primato assoluto con 237 settimane), Jimmy Connors (160), Lleyton Hewitt (75) e Novak Djokovic (53).