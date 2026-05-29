Non solo Sinner: chi sono gli italiani ancora in gara al Roland Garros

È inevitabile ripensare alla cocente eliminazione di Jannik Sinner per un malessere in campo nella gara contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo quando ormai il traguardo sembrava vicino. A Parigi, però, sono ben vivi e nitidi i colori dell’Italia grazie alle vittorie di Luciano Arnaldi, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli.

La vittoria di Arnaldi

Una bella iniezione di fiducia la vittoria di Matteo, 25enne di Sanremo, contro Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-3, 6-2. “Sono contento, è stata una partita molto dura, secondo me anche più della prima, ma io l'ho giocata meglio", commenta Arnaldi al termine della gara. Due anni fa, sempre contro il greco, avevo ceduto agli ottavi di finale. "Lui ha poi alzato molto il livello del suo tennis: il primo set è stato di buon livello, ma da quando sono andato sopra di un break nel secondo è riuscito ad alzare ulteriormente il livello, a farmi muovere di più e mettere in campo molti più colpi vincenti. Sono stato bravo a stargli attaccato all’inizio del terzo e poi, secondo me, nel quarto ho giocato uno dei miei migliori set dell’ultimo periodo”. Al terzo turno, adesso, dovrà vedersela contro il belga Raphael Collignon.

La vittoria di Berrettini

Bellissima e convincente la vittoria di Matteo Berrettini contro il beniamino di casa, il francese Arthur Rinderknech (numero 25 del ranking Atp) con un triplo 6-4. Tornare su questo campo dopo tutti i miei problemi? È speciale, sono felice. Ero felice già ieri quando ho saputo che avrei giocato sul centrale, dopo tanti anni, e sapevo che l’atmosfera sarebbe stata incredibile - racconta Berrettini in conferenza stampa - Mi è mancato giocare e godermi questo tipo di partite. Sono molto orgoglioso del lavoro che ho fatto per tornare e sentirmi di nuovo bene. So che è un grande passo, anche se noi tennisti cerchiamo sempre qualcosa in più, però questa è una di quelle partite che mi ricorderò, anche perché era contro un francese e si stava davvero bene”. Al terzo turno, il 27enne romano se la vedrà contro l’argentino Francisco Comesana.

La vittoria di Cobolli

Anche Flavio Cobolli vince con un triplo 6-4 la sua gara contro il tennista cinese Yibing Wu approdando al terzo turno del Roland Garros dove lo aspetta l’americano Learner Tien. “Credo di aver superato tutte le difficoltà al meglio. Sono stato bravo a gestirle tutte, sono molto contento. Sono stato molto solido sia mentalmente che fisicamente.

Questo mi ha aiutato a non andare oltre il terzo set", spiega il tennista romano ai microfoni di SkySport dopo la vittoria. Alla domanda su Tien, risponde di aver "già perso contro di lui. Sono sicuro che sarà una partita difficile, ma devo riuscire a portare dalla mia parte la partita. Sono carico”.



