"Non sono in grado di giocare": Sinner si ritira dall'Atp di Parigi

Tutti lo aspettavano ma come un fulmine a ciel sereno Jannik Sinner si è ritirato dal Masters 1000 di Parigi-Bercy a causa di un virus intestinale: la notizia l'ha data lo stesso numero uno del mondo tramite i canali ufficiali del torneo parigino. " Non sono in grado di giocare. Sono arrivato a Parigi molto presto per preparare il torneo, ma ho preso un virus che passerà fra due o tre giorni. Il mio corpo non è pronto per competere, mi dispiace molto. Ci rivedremo qui l'anno prossimo ", ha detto in un video postato dal profilo X del torneo. Al suo posto giocherà il lucky loser francese Arthur Cazaux che affronterà il vincitore della sfida tra l'americano Ben Shelton o il francese Corentin Moutet

A message from Jannik to the fans who is sad to annonce that he has to retire due to illness, get well soon @janniksin #RolexParisMasters pic.twitter.com/ZigQMMKSAh — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 29, 2024

Il dispiacere di Sinner

Alla stampa, Jannik Sinner ha dichiarato di essere arrivato a Parigi qualche giorno prima per prepararsi al meglio come nel suo stile ma accorgendosi di non sentirsi al top della forma. In un primo momento credeva fosse la stanchezza accumulata da una stagione lunga e usurante ma poi le visite mediche hanno dato il loro responso. Ai microfoni di Sky Sport ha comunque rassicurato tutti sulle attuali condizioni di salute. " Il dottore ha detto che si tratta di un virus e che passerà tra tre o quattro giorni, mi sento già meglio, ma un po' disidratato. È stata una bella botta, certo. Non ho paura né per Torino né per la Coppa Davis, c'è abbastanza tempo perché vada tutto bene ".

Poco dopo aver dato la notizia alla stampa, Sinner ha scritto un messaggio anche sui propri canali social ripetendo sostanzialmente quanto dichiarato in precedenza: nonostante il momento non facile e la delusione causata da questo virus che gli ha imposto uno stop forzato, ha promesso a tutti di concentrarsi " sul recupero e sul ritorno al 100%. Cercherò di tornare più forte per Torino!"

I prossimi appuntamenti

Come accennato dall'altoatesino al vertice del tennis mondiale, la stagione si chiuderà con gli ultimi due importantissimi appuntamenti prima del meritato riposo: le Atp Finals in programma a Torino dal 13 al 20 novembre e la Coppa Davis che andrà in scena a Malaga dal 19 al 24

novembre con l'Italia che difenderà il titolo conquistato lo scorso anno giocando contro l'Argentina lunedì 21 novembre. Un tour de force con due tornei che valgono tantissimo sia per Sinner ma anche per la nostra Nazionale.