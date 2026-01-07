Effetto Sinner anche per la Federtennis: ecco quanto ha guadagnato e come ha superato il calcio

Un anno d'oro, in tutti i sensi: se il tennis italiano può vantare un campione come Jannik Sinner e una forza azzurra incredibile vista la vittoria della Coppa Davis anche senza il suo protagonista più atteso, i ricavi per la Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel) del 2025 sono stati statosferici superando per la prima volta anche i ricavi della Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio).

Quanto ha ricavato la Federazione

Non è stato superato soltanto il calcio ma anche ogni altro sport: come riportato da IlSole24Ore, infatti, i conti del 2025 sono stati chiusi dalla Fitp con oltre 230 milioni di euro, un numero superiore a quello della Figc che dovrebbe chiudere l'annata con una cifra di poco superiore a 200 milioni di euro. Il numero uno del tennis italiano che si alterna al primo posto del ranking Atp con Carlos Alcaraz è devastante e sotto gli occhi di tutti. Non dimentichiamoci, però, gli azzurri nei primi cento al mondo sono tanti ed è anche merito loro: Lorenzo Musetti è sesto, Flavio Cobolli 22esimo, Luciano Darderi 24esimo, Lorenzo Sonego al numero 40, Matteo Berrettini numero 54, Matteo Arnaldi 62esimo, Mattia Bellucci 74esimo. Lato femminime Jasmine Paolini è nella top ten (settima), poi c'è Elisabetta Cocciaretto al posto numero 80.

I successi più importanti del 2025

La crescita dell'anno appena concluso è presto detta: tra i tornei più importanti vinti da Sinner ci sono i due Slam (Australian Open e Wimbledon), il doppio composto da Sara Errani e Jasmine Paolini ha trionfato sulla terra rossa del Roland Garros. Nel complesso, tra tornei Atp e Wta, il tennis italiano può vantare ben 11 titoli (un record), con sei vittorie di Sinner, tre di Luciano Darderi e due di Flavio Cobolli. Tra l'altro, l’Italia è stata l’unico Paese che ha portato due tennisti alle Atp Finals di Torino dove, nel singolare maschile, ha trionfato l'altoatesino.

Le previsioni per il 2026

Insomma, un movimento folto, in crescita, sulla cresta dell'onda da ormai da anni trainato da Jannik.

E nel 2026 potrebbe andare ancora meglio visto che la Fitp spera che i ricavi possano superare 250 milioni di euro. In questo speciale "testa a testa" con la Figc, c'è da considerare che i Mondiali 2026, in caso di qualificazione dell'Italia, potranno portare grossi introiti al calcio.