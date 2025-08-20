"Un paio di giorni di riposo": come sta Sinner e qual è il piano di recupero per gli Us Open

Come era prevedibile, dopo il malore che ha costretto Jannik Sinner a ritirarsi dalla finalissima di Cincinnati vinta praticamente a tavolino da Carlos Alcaraz (che ora lo insidia al primo posto del ranking), l'altoatesino ha dato forfait anche dal torneo di doppio misto di apertura degli Us Open (in coppia con la ceca Siniakova) che entreranno nel vivo dalla prossima settimana. Troppo elevato, infatti, il rischio di ricadute: pur con dispiacere, adesso, è solo tempo di recuperare e provare a tornare al 100% della forma fisica per l'ultimo Slam dell'anno.

Il post social di Jannik

" Ora è tempo di riposare un paio di giorni prima di tornare al lavoro. Non mi sono sentito bene e mi dispiace davvero deludervi. Grazie mille a tutti coloro che mi supportano qui e da casa, il vostro supporto significa tutto il mondo ", ha scritto ai suoi fan su Instagram non mancando, come nelle ultime occasioni, di fare i complimenti al suo avversario spagnolo. " Congratulazioni a Carlos e al suo team, state vivendo una stagione incredibile e vi auguro il meglio per ciò che vi aspetta".

Non è mai stato detto ufficialmente quale sia stato il malessere che Sinner si portava dietro dal giorno prima della finale di Cincinnati e sul quale sono state fatte le più disparate ipotesi: dal virus intestinale all'intossicazione alimentare, dall'aria condizionata al caldo americano che aveva già messo ko altri atleti prima dell'azzurro con enormi polemiche legate all'organizzazione e alle gare disputate nelle ore centrali della giornata.

Il piano di recupero per New York

L'ottima notizia, comunque, è che il campione altoatesino non si sia ritirato dagli Us Open (c'erano pochi dubbi ma non si sa mai): a questo punto, dopo 48 ore di pieno riposo, Sinner tornerà ad allenarsi tra giovedì 21 (giorno del sorteggio dei tabelloni) e venerdì 22 agosto in vista del debutto sul cemento newyorkese all'inizio della prossima settimana. Da vedere, a questo punto, se questa tabella di marcia potrà essere rispettata o se il fisico dovesse richiedergli un "supplemento" di riposo.

Alcaraz insidia Sinner

Se da un lato la finale di Cincinnati non giocata da Jannik Sinner gli ha fatto perdere preziosi punti in classifica, il vantaggio su Alcaraz è ancora buono: 11.480 punti a 9.590 ma il rischio che qualcosa possa cambiare agli Us Open c'è.

Infatti, a meno che lo spagnolo non venga eliminato prima di arrivare in finale, se dovesse vincere lo Slam americano supererebbe matematicamente Sinner diventando il nuovo numero uno. Jannik, dunque, per confermare i punti dell'anno scorso deve necessariamente alzare il trofeo o sperare che Carlos non arrivi in fondo.