Paolini riscatta la delusione del singolare: il doppio con la Errani vale i quarti

Jasmine Paolini e Sara Errani battono in rimonta le francesi Caroline Garcia e Diane Parry con il punteggio di 5-7, 6-3, 10-8 e si qualificano ai quarti di finale del torneo di doppio femminile delle Olimpiadi di Parigi. Riscatto per la Paolini che nel pomeriggio ha perso contro la slovacca Anna Karolina Schmiedlova nel singolare. Le due italiane attendono ora le vincitrici della sfida fra le inglesi Boulter-Watson e le brasiliane Haddad Maia-Stefani.

Un primo set letteralmente folle, con continui cambi alla guida dello stesso, esattamente come il match di singolare della Paolini, viene portato a casa dalla coppia francese. I primi scossoni arrivano a cavallo del quarto e del sesto gioco: prima Garcia e Parry perdono il servizio, poi tocca ad Errani e Paolini cederlo e, infine, ancora una volta alle francesi, con le italiane che si portano avanti sul 5-2. Nell’ottavo gioco le teste di serie numero 3 hanno a disposizione ben quattro set point ma non li sfruttano e le padroni di casa, con un parziale di 5 giochi a zero e due break consecutivi riescono a portare a casa il primo set con il parziale di 7-5 in uno stadio in festa.

Nel secondo set, però, Errani e Paolini cambiano marcia e nei primi tre game, oltre a strappare il servizio alle avversarie, riescono a salvare due palle break e a vincere l’86% dei punti con la prima palla di servizio. Nel sesto game il vantaggio si consolida grazie al secondo break del set ma nel successivo game, Garcia e Parry rimontano uno dei due break di svantaggio. Nell’ottavo gioco, le italiane non sfruttano ben sette palle set e si ritrovano a servire per il set nel successivo game: con tre set point a disposizione, Errani e Paolini allungano al terzo e decisivo set il match col parziale di 6-3.

Nel terzo set, a differenza di quanto avvenuto nei primi due set, si gioca un game di tie-break al posto di un set completo. In questi casi, il tie-break si vince con 10 punti anziché 7. Le italiane partono di nuovo fortissimo e si portano avanti di un mini-break per poi prima riuscire ad andare avanti addirittura di due servizi, finendo col farsi però recuperare dalle transalpine. Dopo un ritrovato equilibrio, Errani e Paolini trovano nel nono punto un nuovo mini-break di vantaggio e con il turno di servizio successivo allungano nuovamente verso i 10 punti.

Il vantaggio rimane invariato fino ai tre match point per le italiane: i primi due vengono annullati da Garcia e Parry nel loro turno di servizio, il primo sul servizio di Errani però diventa letale e con il parziale di 10-8 le teste di serie numero 3 staccano il pass per i quarti di finale.