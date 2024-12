Paura per Pietrangeli: cade e si rompe il femore, operato al Gemelli. Ecco come sta

Ascolta ora 00:00 00:00

Un incidente domestico è costato la frattura composta al femore della gamba destra: è questa la diagnosi per Nicola Pietrangeli, 91 anni, prontamente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma presso la Uoc di Ortopedia e Traumatologia e operato con successo dal prof. Giulio Maccauro, professore Ordinario di Malattie dell'Apparato Locomotore dell'Università Cattolica e direttore del reparto appena menzionato.

Come sta Pietrangeli

L'intervento all'ex campione di tennis è perfettamente riuscito e Pietrangeli ha già iniziato il percorso post operatorio: fonti interne al Gemelli hanno riferito che le sue condizioni fisiche sono già migliorate perché ha iniziato a parlare con i medici dello staff sullo stato attuale del tennis italiano spaziando da Sinner a Berrettini. Anche la Fitp (Federazione italiana tennis e padel) ha rilasciato una nota dove spiega che " Nicola sta bene, l'umore è alto. Nei prossimi giorni inizierà la riabilitazione. A Nicola, simbolo del tennis italiano, va il nostro abbraccio e il più grande in bocca al lupo" .

"Ha una tempra eccezionale"

All'AdnKronos è intervenuto il professor Maccauro che ha operato Pietrangeli spiegando che ha " una tempra eccezionale, sta già cominciando il recupero ed entro 7-10 giorni potrà essere dimesso. Sia prima che dopo un'operazione delicata ha scherzato con me e l'équipe, tanti i complimenti ai campioni di oggi, dal servizio di Berrettini alle volée di Musetti fino alle grande qualità di Sinner ". Pietrangeli ha subìto una frattura periprotesica al'anca destra. " Lui aveva già una protesi che fortunatamente ha tenut o - chiarisce il chirurgo - quindi è stato sufficiente ricostruire la parte lesionata con una placca. È stato un intervento delicato che Pietrangeli ha superato benissimo. Lui è un paziente over 90 e in questi casi la cosa importante è evitare l'allettamento che poi porta al decubito e al rischio di emboli. Ma lui ha affrontato l'operazione con coraggio e già sta bene ", conclude Maccauro.

Gli auguri al campione

Raggiunti dalla notizia dell'incidente domestico, sono subito arrivati gli auguri di pronta guarigione da Corrado Barazzutti, allenatore ex tennista. " Forza Nicola, una montagna di auguri di pronta guarigione. Voglio rivederti in piedi pimpante e vivace come al solito e come sempre ".

tale per cui gli auguri e anche tutte le attenzioni prima ancora degli auguri li faccio direttamente a lui e alla sua famiglia. Nicola è stato ed è il nostro padre sportivo

Un messaggio è stato inviato anche dal presidente della Fitp,, il quale ha sottolineato il rapporto speciale con Pirtrangeli "".