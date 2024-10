"Potevo perdere un testicolo": il racconto choc di Rublev

Ascolta ora 00:00 00:00

E per fortuna che se la ride: il tennista russo e numero sette del mondo, Andrey Rublev, non ha perso il sorriso di fronte la stampa presente a Stoccolma dove sta dispuntando un torneo Atp 250. Non molte settimane fa durante gli Us Open, l'ultimo torneo dello Slam dell'anno, ha rischiato che gli fosse amputato un testicolo.

Il racconto di Rublev

Nessuno ha mai saputo nulla fino al suo racconto e adesso si spiega anche la rinuncia al torneo cinese Hangzhou quando lo motivò con "malattia". " Ho quasi perso un testicolo ", ha dichiarato in conferenza stampa nella capitale svedese raccontando la vicenda sin dall'inizio e che ha avuto un epilogo inaspettato. A New York, dopo la gara degli ottavi di finale dove è uscito sconfitto dal bulgaro Grigor Dimitrov dopo una maratona di cinque set, ecco presentarsi uno strano dolore al testicolo nei giorni immediatamente successivi. Non avendo mai sofferto di questa problematica e giustamente preoccupato, ha deciso di andare in ospedale per farsi visitare. " Hanno fatto subito un controllo e mi hanno preso in carico in urgenza per l'intervento chirurgico: sono riusciti a operarmi tre o quattro ore dopo il primo dolore che ho provato, così sono riusciti a fare tutto in tempo. Ora è tutto a posto" .

Quali erano i rischi

Sono due i passaggi chiave in questa vicenda: il fatto che gli abbiano dovuto fare necessariamente un'operazione ma soprattutto la capacità di aver preso la problematica in tempo perché, altrimenti, sarebbe arrivata l'amputazione. "Sono stato molto fortunato - ha aggiunto Rublev - i medici hanno detto che c'erano solo cinque o sei ore di tempo: se il sangue smette di fluire nel testicolo e allora è l'unica possibilità è l’amputazione" . Un racconto choc ma che il tennista russo ha saputo rendere più leggero con il suo sorriso. I camici bianchi lo avevano comunque avvertito dei rischi che correva tant'é che prima dell'intervento chirurgico è stato invitato a firmare un documento in cui autorizzava l'amputazione dei testicoli, entrambi, qualora la situazione fosse precipitata.

Andrey Rublev describes how he almost lost his "ball" and had to have emergency surgery to avoid amputation. He had to sign a form saying it was ok for them to remove it before he went under. pic.twitter.com/eTMDhoMQzA — Tennis Weekly Podcast (@tennisweeklypod) October 17, 2024

Tutto è bene quel che finisce bene, il tennista russo si sta giocando il

torneo Atp 250 di Stoccolma prima del rush finale di stagione con i prossimi tornei e, soprattutto, cercherà di acquisire i punti necessari per qualificarsi e partecipare alle Atp Finals previste a Torino dal 10 al 17 novembre