Quali sono le prossime sfide di Sinner (non solo sul campo)

Si riparte dalla splendida vittoria che ha ottenuto con il team azzurro in Coppa Davis e dalla netta affermazione alle Atp Finals appena sette giorni prima: Jannik Sinner ha vissuto un 2024 strepitoso festeggiando il suo primo titolo Slam agli Australian Open, bissando a settembre con la vittoria gli Us Open oltre ai vari tornei Atp vinti tra cui Rotterdam, Miami, Halle e diventando il numero uno al mondo riscrivendo la storia del tennis italiano. Adesso, però, è già stata voltata pagina e si guarda al nuovo anno con rinnovate speranze, certezze, e la voglia di chiudere una volta per sempre una vicenda che, incredibilmente, non è ancora stata definitivamente archiviata.

Il caso Clostebol

Stiamo parlando della contaminazione da Clostebol che l'incolpevole Sinner ha assimilato in quantità infinitesimali dal suo ex staff a causa di un massaggio: l'Itia (Agenzia internazionale per l'integrità del tennis) aveva chiuso il caso ma la Wada (Agenzia mondiale antidoping) ha fatto ricorso perché vuole discutere l'eventuale responsabilità indiretta di Jannik, ossia quella di essere al corrente di tutto, anche di creme e pomate utilizzate da fisioterapista e preparatore atletico.

La sentenza definitiva del Tas, dopo una prima assoluzione e il conseguente ricorso della Wada, arriverà non prima del prossimo febbraio, sicuramente da giorno 11 in poi. In caso di assoluzione, Sinner e tutti gli appassionati si saranno finalmente liberati da questo fardello che ogni tanto, inevitabilmente, torna alla mente; in caso di mancata assoluzione bisognerà capire quanto durerebbe l'eventuale squalifica ma è inutile fare i calcoli qui e adesso.

Il primato in classifica

Se la sentenza non dipenderà direttamente dal nostro campione, Sinner è certamente intenzionato a rimanere in vetta alla classifica mondiale Atp ancora a lungo e i numeri sono confortanti: in questo momento ha ben 11.830 punti, ben 4.195 in più di Alexander Zverer, il tennista tedesco in questo momento al secondo posto. Poco dietro, con 7.010 punti c'è il giovane e più pericoloso rivale di Jannik, Carlos Alcaraz, che completa il podio.

L'inseguimento a nuovi Slam

Se in un anno eccezionale, il 2024, ha già vinto Australian Open e Us Open l'attenzione di Sinner si concentrerà anche e soprattutto verso gli altri due tornei dello Slam che lo scorso anno non l'hanno visto protagonista fino in fondo per motivi diversi: il Roland Garros parigino, il più prestigioso torneo sulla terra rossa, con l'eliminazione in semifinale dopo una battaglia epica contro Carlos Alcaraz (che poi solleverà il trofeo) e Wimbledon, considerato il più importante torneo al mondo e non soltanto dell'erba, quando è stato eliminato ai quarti di finale dal russo Medvedev ma dopo aver avuto un malore cedendo comunque sempre e soltanto al quinto set.

Gli Internazionali d'Italia

Sfortuna ha voluto che a maggio 2024 Jannik Sinner è stato costretto a ritirarsi dal torneo più atteso dagli italiani perché si gioca nella magica cornice del Foro Italico ed è uno dei più prestigiosi al mondo dopo i quattro Slam: stiamo parlando degli Internazionali di Roma con il forfait ancor prima del sorteggio del tabellone per un infortunio capitato al Masters di Madrid.

L'altoatesino ha già vinto in lungo e in largo ma trionfare anche nel suo Paese sarebbe speciale per lui e le decine di migliaia di appassionati pronti ad applaudirlo al Centrale o al "Pietrangeli", ecco perché nel 2025 vorrà esserci non soltanto per partecipare ma per diventare l'attore protagonista.