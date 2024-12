Quell'antidoping a metà partita...

Ascolta ora 00:00 00:00

Perfino il telecronista che commentava il match ha dovuto ammettere: «Va bene tutto, però questa cosa fa un po’ ridere ...». Quanto accaduto ieri nel corso della partita di tennis tra il ceco Mensik e francese Fils, round di qualificazione delle Next Gen Finals a Jeddah, sembra infatti una barzelletta. Invece, considerato che parliamo di antidoping, la cosa è serissima. Infatti, tra il secondo e il terzo set, Mensik ha fatto ricorso, per impellenti esigenze fisiologiche, al «toilet break». Ma davanti la porta del bagno, ecco l’imprevisto: un medico gli ordina di fare il test di «controllo».

Sarà stata la sorpresa o l’agitazione per la verifica «fuori protocollo», sta di fatto che Mensik (uno dal caratterino non facile) si è messo a polemizzare ed è tornato sul campo in notevole ritardo; gesticolando convulsamente, è poi andato dal giudice di sedia per spiegare l’imprevisto.

E dalle immagini sembra che l’arbitro si sia mostrato solidale e sorpreso. Alla fine Mensik ha perso il match 3 a 0.

La partita gli era ormai «scappata».

E non solo quella...