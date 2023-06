Roland Garros, Djokovic trionfa a Parigi e diventa leggenda: è il suo 23° Slam

Novak Djokovic conquista il Roland Garros, battendo in finale il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 7-6 (1), 6-3, 7-5 in 3 ore e 13 minuti di gioco. Un successo leggendario che consente al campione serbo di entrare ancora di più nella storia del tennis. Con la vittoria a Parigi Nole si aggiudica il 23° Slam della carriera, staccando Rafa Nadal (femo a quota 22) nella classifica all-time. "Sono consapevole di essere al traguardo della storia - aveva detto Djokovic alla vigilia della finale - sarebbe un onore riuscirci nello sport che amo e a cui ho dedicato la mia vita". E così, a 36 anni compiuti, due anni dopo l'ultima volta Djokovic torna re a Parigi.

La partita

Sul campo Philippe Chatrier, davanti a una parata di stelle (al fianco della moglie Jelena nel suo box c'era Tom Brady), ma si intravedono anche Mbappé, Ibrahimovic e i milanisti Giroud e Theo Hernandez, l'inizio è tutto in salita per il campione serbo. Ruud entra meglio in campo e guadagna subito il break di vantaggio. Con pazienza ed esperienza Djokovic recupera con il controbreak nel settimo gioco. Ruud comanda il gioco, ma non riesce a chiudere il set. Si va al tie-break. Qui, Nole (che ha vinto quest'anno 6 tie-break su 6 a Parigi) sale in cattedra con il dritto e chiude agevolmente 7-1.

Il norvegese subisce il contraccolpo per il set perso dopo essere stato in vantaggio e nel secondo parziale cede subito la battuta. Il break si rivela decisivo per la vittoria del set da parte di Djokovic, salito di livello con il passare dei minuti. Il terzo set scorre, invece, sul filo dell'equilibrio. Il serbo soffre solo nel settimo game, quando nel suo turno di battuta recupera da 0-30, e poi piazza il break nell'11° gioco, lasciando a 0 l'avversario. Primo match point annullato, ma alla seconda chance arrivano le lacrime di gioia. Adesso è il giocatore più vincente di sempre nel tennis maschile.

I numeri di Djokovic

Oltre a diventare il giocatore ad aver vinto più Slam in carriera (23), Djokovic è anche il primo tennista a conquistare i quattro major (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open) per almeno tre volte. I primi due successi a Parigi erano avvenuti nel 2016 e nel 2021. Ma non solo il serbo ha anche una striscia aperta di ventuno vittorie consecutive negli Slam: l'ultimo ko risale nei quarti del Roland Garros 2022. Da lunedì tornerà numero 1 al mondo scavalcando lo spagnolo Carlos Alcaraz. Adesso può guardare anche al Grande Slam, un'obbiettivo mai centrato. L'impresa fallita nel 2021, quando perse proprio all'ultimo appuntamento: la finale degli Us Open contro Medvedev, oggi sembra quanto mai raggiungibile. Il prossimo torneo nel mirino è Wimbledon.