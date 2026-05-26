Roland Garros, è il giorno di Sinner: chi è Tabur e quando giocano

Dopo aver trionfato anche agli Internazionali di Roma, è finalmente arrivato il giorno del debutto di Jannik Sinner al Roland Garros parigino, il vero obiettivo dichiarato dal numero uno del mondo per questa stagione. L’avversario è Clement Tabur, francese e numero 171 del ranking Atp.

Cosa sappiamo dell’avversario

La superficie preferita dal 26enne è la terra rossa: dotato di una grand volee, è entrato nella Top 200 nel novembre 2025 raggiungendo il miglior piazzamento in carriera (numero 165), nel maggio 2026, poco dopo aver vinto il suo primo titolo Challenger a Tallahassee. Dopo essersi qualificato per il debutto nel tabellone principale di un Grande Slam proprio al Roland Garros nel 2025, ha ottenuto una wild card per entrare a far parte del tabellone principale di quest’anno. Ha raggiunto i quarti di finale del suo primo torneo Atp a Metz nel 2025.

Come sta Sinner

Premesso che non ci sono precedenti tra Sinner e Tabur, dopo qualche giorno di riposo con la sua famiglia all’indomani della vittoria a Roma, Jannik è volato a Parigi. Nel media day con i giornalisti ha fatto il punto sulla sua attuale condizione fisica. “Per me è stato un periodo molto positivo, ma anche lungo. Sono però fortunato a trovarmi in questa situazione. Penso che sia sempre meglio trovarsi in una situazione in cui vinci e inizi a sentirti stanco piuttosto che sentirti benissimo ma perdere nei primi turni”, ha spiegato l’azzurro. “Il Roland Garros è un torneo speciale per me, l'anno scorso sono andato molto vicino a vincerlo. Ovviamente ripenso ancora a quello che è successo (i tre match point in finale contro Alcaraz, ndr), ma ho sensazioni positive. Penso anche che l'entusiasmo aiuti a trovare un po' più di energia durante il torneo".

Orario e dove vedere la gara in tv

Il match è in programma non prima delle 20.

15 sul Philippe Chatrier, il campo centrale del Roland Garros. La gara sarà visibile soltanto sul canale Eurosport: dunque, riguarda coloro i quali sono abbonati a Dazn, Prime Video e Tim Vision ma anche per gli abbonati a Discovery+ e HBOMax.