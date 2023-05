Roland Garros, italiani protagonisti a Parigi: Fognini e Sonego volano al 3° turno

Fabio Fognini ci ha preso gusto. A 36 anni e da numero 130 del mondo il tennista lugure continua a dare spettacolo al Roland Garros. Dopo aver sconfitto in tre set il canadese Auger-Aliassime, ha superato con un altro tre a zero (6-4, 7-6, 6-2) anche l’australiano Jason Kubler in due ore e 17 minuti di gioco. Adesso Fognini ha davanti a sé il terzo turno contro l’austriaco Sebastian Ofner, vincitore a sorpresa sul figlio d'arte Sebastian Kord. Una sfida alla sua portata, con l'obbiettivo ottavi di finale sempre più vicino.

Per ampi sprazzi del match contro Kubler, il tennista ligure ha rispolverato tutto il suo migliore repertorio di colpi d'alta scuola. Il gioco schizofrenico dell'australiano che alterna colpi di fino (caratteristici del doppio) a errori madornali può confondere ma non il Fabio visto quest'oggi. Dopo un break e controbreak in apertura, Fognini mette la freccia nel terzo game: il vantaggio resiste fino al 6-4. L'azzurro ha molte più soluzioni da fondocampo e continua ad avere il pallino del gioco salendo 4-0 e avendo la possibilità di servire sul 5-4 e sul 6-5. Kubler non molla e trascina la partita al tiebreak dove l'esperienza e la classe del ligure fanno la differenza: 7-3 e match finalmente in discesa. Il terzo parziale è una passerella verso un terzo turno Slam che mancava da Wimbledon 2021.

Al terzo turno avanza anche un ottimo Lorenzo Sonego: ha sconfitto il francese Ugo Humbert, chiudendo il match al tie break del terzo. E sembra in grande forma anche il 28enne torinese, che al secondo turno aveva davanti una sfida complicata contro il francese numero 40 al mondo, spinto dal pubblico di casa. Invece Sonego ha condotto il match con solidità e autorevolezza fin dal primo set, quando ha trovato il break al quinto game e poi gestito il vantaggio fino al 6-4 finale. Andamento simile anche nel secondo, chiuso da Sonego con un 6-3. Poi il torinese è stato bravo a mantenere la calma dopo aver preso per la prima volta il servizio in apertura di terzo set. Ha recuperato e poi al tie break – portato a casa con un netto 7 a 3 ha giocato meglio i punti importanti. Ora il numero 48 al mondo è atteso da un terzo turno complicato: salvo sorprese, sfiderà il russo Andrej Rublev.

Camila Giorgi invece esce di scena al secondo turno del Roland Garros: l’azzurra, numero 37 del mondo, si ritira per un problema al ginocchio destro dopo aver perso il primo set 6-2 in 34 minuti contro la statunitense Jessica Pegula, numero 3 del ranking WTA.