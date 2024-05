Roland Garros, impresa di Arnaldi: Rublev battuto in tre set

Un'impresa eccezionale quella di Matteo Arnaldi che vince in tre set contro lo strafavorito dell'incontro, il russo Andrey Rublev, con il punteggio di 7-6 6-2 6-4. L'italiano numero 35 del ranking Atp ha avuto la meglio dopo una battaglia durata oltre due ore e 30 minuti approdando agli ottavi di finale del Roland Garros. Il 23enne nato a Sanremo eguaglia la sua migliore prestazione in uno Slam raggiunto lo scorso anno agli Us Open. Al prossimo turno se la vedrà con uno tra Stefanos Tsitsipas e Zhizhen Zhang, quest'ultimo vincitore della gara contro Lorenzo Sonego.

Le parole di Arnaldi

" Non ero il favorito, non è mai facile in certe situazioni. Le condizioni del campo erano molto diverse, il campo era molto umide e le palle pesanti. Ho cercato di mettere energia e l'andamento della partita mi ha dato fiducia ": sono state queste le prime parole di Arlandi intervistato a bordo campo al termine della gara contro Rublev, numero 6 del ranking mondiale. " I risultati degli italiani? Stiamo giocando in modo fantastico. Questa cosa ci spinge gli uni con gli altri a dare il meglio, se qualcuno fa qualcosa di buono acquisiamo sempre più fiducia, il nostro obiettivo è fare sempre meglio e questa cosa sta funzionando. È bellissimo giocare in una atmosfera del genere, non vedo l'ora di vederci al prossimo turno ", ha concluso.

Formidabile gara dell'azzurro

Si può dire che la gara è stata indirizzata già nel primo set quando Arlandi ha avuto la meglio dopo il tie-break: l'azzurro ha sempre giocato con personalità anche al cospetto di uno come Rublev, sorpreso dal gioco aggressivo ed efficare di Arnaldi. Nel secondo set la gara è in equilbrio fino al quinto game con il break dell'italiano che scappa definitivamente verso il 6-2 grazie a un nuovo break ottenuto al settimo gioco.

Con il punteggio di 2-0 la gara si mantiene ancora in equilibrio ma con il russo sempre più nervoso (come capita spesso): sul 3-3 ecco il break decisivo di Arnaldi, si porta in vantaggio ed è a un passo dall'impresa. Arriva il break decisivo che lo condurrà a vincere 6-4 il terzo set disputando una partita incredibile frutto di ben 50 colpi vincenti, servito 13 ace e il 68% di prime palle in campo. Eccezionale, Matteo.