Roland Garros, Musetti è superbo: sconfigge Rune in 4 set e vola ai quarti

Una gara mostruosa, vinta con le gambe e soprattutto con la testa, Lorenzo Musetti ha sconfitto per la prima volta in carriera il danese Holger Rune con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-3, 6-2 dopo tre ore e 19 minuti di gioco. Match bellissimo, il carrarino è stato da dieci e lode e ha ormai compiuto il definitivo salto di qualità che appartiene ai grandissimi di questo sport. Ai quarti di finale affronterà il francese Frances Tiafoe.

Le parole del vincitore

" È incredibile, ieri sera sognavo di giocare così, di alzare il livello perché Holger è fantastico, molto solido, non si arrende mai. Ho dovuto alzare il livello e sono molto fiero di me stesso ", ha dichiarato pochi minuti dopo il termine della gara. " Ho messo più ordine in quello che faccio in campo, mi lamento un po' meno e penso un po' di più come ho fatto stasera. L'ultima partita ero molto più nervoso. Oggi sono entrato in campo con un'altra mentalità, un altro tipo di atteggiamento che mi ha permesso di migliorare come giocatore ". Infine, un saluto in italiano ai connazionali presenti sugli spalti. " Per tutti gli italiani sono qui a Parigi e siete rimasti fino a notte fonda, vi ringrazio tanto perchè il vostro supporto è fondamentale per queste partite perché ci spinge a dare il massimo. Grazie ".

Primo set a Musetti

La gara inizia molto bene per Matteo che entra subito nel match e conquista i primi due punti frutto anche del break a Rune: il danese non si disunisce, sbaglia meno e riprende il break nel quarto game, 2-2. I due iniziano a lottare con i loro colpi migliori in una gara che, come nelle previsioni, è molto equilibrata. Si procede punto a punto fino al 4-4 quando Musetti strappa per la seconda volta il servizio all'avversario, 5-4, servendo per il set ma spreca questa possibilità con Rune che recupera ancora, 5-5. Il carrarino è ispirato, sfrutta il doppio fallo del danese, sale 6-5 e chiude 7-5 con un dritto incrociato perfetto dopo oltre un'ora di gioco.

Rune pareggia i conti

Il secondo set inizia in maniera molto combattuta ma nessuno dei due perde il punto sul proprio servizio fino al 2-2 quando Rune sale 3-2 e strappa il break (4-2) giocando davvero un gran tennis. In questo frangente l'azzurro può fare poco, accorcia le distanze ma Holger si porta sul 5-3 e non si fa sfuggire l'occasione di vincere, 6-3.

Lorenzo torna avanti

La serata di Musetti è magnifica, non c'è alcun contraccolpo psicologico ma stavolta l'azzurro domina sin dall'inizio il terzo set quando strappa subito il servizio all'avversario, va 2-0 e ne conquista un altro, 3-0. Rune si difende come può ma stavolta il 6-3 ha i colori del carrarino che vince e si porta 2-1.

Musetti vola ai quarti di finale

Il quarto set vede una netta superiorità, ancora una volta, di Lorenzo che è solido come non mai, non sbaglia nulla e va sul 2-0: dopo il primo break ne arriva un altro che lo porta 4-1, un divario importante che

Rune non è più in grado di colmare se non mettere a segno il secondo e ultimo punto. Sul 5-2 Musetti serve per la gara e chiude con un ace un'altra prestazione superba che lo fa volare ai quarti di finale del Roland Garros.