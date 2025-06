Roland Garros, Sinner è strepitoso: batte Bublik in tre set e arriva in semifinale

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'altra prova di forza, un'altra gara dove non solo ha mostrato la sua netta superiorità ma ha anche dimostrato di saper soffrire, giocare punto a punto e uscirne comunque vincente come nel secondo set: Jannik Sinner ha battuto il kazalo Alexander Bublik con il punteggio di 6-1, 7-5, 6-0 e arriva alle semifinali del Roland Garros. Come recita il punteggio, c'è stata gara soltanto nel secondo set quando il kazako ha dato la sensazione anche di poter vincere ma contro il numero uno del mondo bisogna alzare il livello andando oltre le proprie capacità. In semifinale troverà uno tra Djokovic e Zverev che si affronteranno questa sera.

Le parole del vincitore

"C'eravamo già affrontati, qualcosa la conoscevo ma non si può mai sapere tutto con un avversario del genere. Ho cercato di rimanere concentrato su di me, rimanere continuo e servire bene quando contava, lui può avere alti e bassi. È stata una buona prestazione, c’è stato un po’ di vento e si poteva complicare la gara. Ancora una volta grazie al pubblico", ha spiegato Sinner al termine della gara. " Con giocatori simili se fai troppi errori non si può trovare ritmo. Sono molto felice di essere arrivato in semifinale, allo Slam è sempre molto speciale e non vedo l’ora di giocare la prossima" .

Jannik stravince il primo set

Pronti via, Sinner inizia la gara con una prima palla vincente e in totale controllo tant'é che al secondo game arriva subito il break, 2-0. La solidità di Jannik è impressionante e come avvenuto in altre gare precedenti quest'anno, diventa ingiocabile inanellando una serie consecutiva di ace, prime vincenti, dritti e rovesci con cui si apre il campo e fa male a Bublik. Di conseguenza arrivano in serie il 3-0, il 4-0 (secondo break consecutivo) e il 5-0. Nel sesto game il kazako riesce ad accorciare ma è ormai troppo tardi, finisce 6-1 dopo 35 minuti di gioco.

Sinner soffre ma vince 7-5

Nel secondo set inizia un'altra partita nel senso che c'è un equilibrio che prima era mancato: Bublik sale nettamente di livello, sbaglia pochissimo e mette in difficoltà Sinner con palle corte e smorzate. È così che spesso i game si decidono ai vantaggi ma entrambi i protagonisti riescono a tenere il loro turno di servizio. Si arriva quindi al 4-4, il kazako serve senza timori e vince un gran game portandosi 5-4, con ottime prime di servizio Sinner rimane solido e pareggia i conti, 5-5. Al campione basta davvero poco per salire di livello e strappare il break decisivo che di fatto decide il secondo set: così Sinner strappa il break che vale il 6-5 e chiude 7-5 sul turno di servizio lasciando a zero punti Bublik.

Jannik chiude 6-0, ingiocabile

Il terzo set inizia in scioltezza per Sinner che si procura subito due palle break e ottiene l'1-0: poi con un gran turno di servizio arriva al 2-0 con uno splendido smash a rimbalzo. In questa fase del match sembra di essere tornati al primo set o, meglio, Bublik appare più stanco e arrendevole. In questo modo Jannik ottiene tre palle break ma con un colpo di reni il kazako le annulla, 40-40. Il numero uno al mondo, però, si procura altre palle break fino a portare a casa il terzo game, 3-0 e secondo break consecutivo a Bublik.

L'altoatesino torna al top con il servizio (ace e prime) e si porta 4-0, gara sempre più in discesa. Una sola palla break, al quinto game, e Sinner vola 5-0. Tre set point per chiudere un'altra gara eccezionale, sublime, e arriva il naturaledopo un'ora e 50 minuti di gioco.