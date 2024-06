Roland Garros, Sinner in campo contro Moutet | DIRETTA

Dopo un giorno di pausa è nuovamente il momento di Jannik Sinner che si gioca un posto ai quarti di finale del torneo più prestigioso sulla terra battuta, il Roland Garros, sfidando il "padrone di casa" Corentin Moutet, numero 68 del ranking Atp e avversario pericoloso sia perché gioca contro un mancino (non era ancora accaduto qui a Parigi) ma anche perché avrà il tifo dalla sua visto che si tratta di un francese. Il divario tecnico è enorme ma per superare il turno sono sempre necessari tre set su cinque. Non ci sono precedenti tra i due, sarà quindi una gara inedita e una "prima" molto importante.

Il vincitore affronterà ai quarti di finale uno tra il polacco Hurkacz e il bulgaro Dimitrov: fino a questo momento, il nostro Jannik non ha perso nemmeno un set nel suo cammino al Roland Garros.

La gara in diretta: 1° set

I giocatori scenderanno in campo al Philippe-Chatrier per il consueto riscaldamento intorno alle 20.20: pochi minuti dopo avrà il via la gara.