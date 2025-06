Roland Garros, Sinner straripante: batte Rublev in tre set e vola ai quarti

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'altra gara in cui è stato netto il dominio e la superiorità di Jannik Sinner che ha vinto contro il russo Andrey Rublev in tre set con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 dopo due ore esatte di gioco. Ancora un livello altissimo, il numero uno del mondo è sempre più solido e concede davvero le briciole agli avversari di turno fino a questo momento al Roland Garros.

Sinner domina il primo set

La gara inizia con Rublev che prova a fare la voce grossa conquistando una palla break sul servizio di Sinner ma il numero uno del mondo annulla e si porta in vantaggio. È poi lui che strappa il breal al russo portandosi sul 2-0 e mostrando ancora una volta un tennis praticamente perfetto. Non c'è partita e tra ace e prime vincenti Sinner si porta 3-0 e 4-0 sul servizio di Rublev, devastante l'azzurro. Ingiocabile, l'azzurro sale 5-0 e concede soltanto la gloria del sesto game al russo, poi chiude con un netto 6-1 dominando l'avversario in soli 30 minuti.

Jannik vince anche il secondo set

Sembra esserci più gara in avvio di secondo set ma è solo un'illusione: sul 2-1 Sinner si prende il break portandosi 3-1 dopo uno dei game più combattuti fin qui della gara. Rublev non molla e pur con fatica accorcia nel punteggio con un atteggiamento il più possibile propositivo, 3-2. Sinner picchia forte e le contromisure sono ben poche (4-2) tant'é che si arriva gradualmente fino aL 5-3 con Jannik che strappa al russo il servizio decisivo per vincere il secondo set, arriva il 6-3.

L'altoatesino chiude l'incontro in tre set

Il terzo set vede Sinner al servizio, 1-0, poi il russo pareggia ma Jannik al terzo game non lascia nemmeno un quindi all'avversario, 2-1. Stavolta è bravo Rublev che fa tutto alla perfezione, smorzata compresa, pareggiando il punteggio (2-2). Quinto game in cui il russo sale di livello, si conquista una palla break (non capitava dal primo set) ma Jannik annulla e poi chiude 3-2. Sicuramente è il set più equilibrato della gara, il russo gioca molto meglio e pareggia 3-3 sul proprio turno di battuta, poi Jannik torna avanti 4-3. Con un ottimo dritto incrociato, Rublev rimane ancorato al set e alla gara portandosi 4-4.

Sinner è solidissimo sul turno di servizio, va 5-4 e poi arriva il primo match point per Jannik che è stato grandissimo a difendersi contro gli attacchi dell'avversario sfruttando l'occasione. Con un nastro favorevole, Jannik chiude 6-4 strameritando ancora una volta.