Roland Garros, Sonego fuori agli ottavi: vince Khachanov in 4 set

Lorenzo Sonego saluta il Roland Garros. Il tennista torinese esce di scena negli ottavi di finale, battuto dal russo Karen Khachanov (n.11 ATP) con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6(7), 6-1 in 3 ore e 29 minuti. L'azzurro si era guadagnato un posto agli ottavi a Parigi con la rimonta epica contro il numero 7 del ranking, Andrej Rublev.

Sonego ha dato tutto, ma alla distanza ha pagato le fatiche del match precedente, subendo un crollo a livello fisico dopo un ottimo inizio. Uscito tra gli applausi del Lenglen, esce di scena per la terza volta agli ottavi di uno Slam, il miglior risultato in carriera. Per lui, infatti, resta un torneo più che positivo che gli consentirà di guadagnare diverse posizioni in classifica. Virtualmente è n. 40, otto posizioni in più rispetto a una settimana fa.

La partita

È un inizio meraviglioso per Sonego che vince il primo set con il punteggio di 6-1 in 36 minuti di gioco. L'azzurro fa tutto bene, scappando via con una serie di quattro game consecutivi. Il torinese riesce a strappare il servizio a Khachanov tre volte, compreso l'ultimo game in cui il russo, totalmente fuori dalla partita, ha commesso due brutti errori dal 40-40. Nel secondo parziale Khachanov sale di colpi, mentre Sonny accusa un calo dal punto di vista fisico. Decisiva la fase centrale del set, quando il russo annulla quattro palle break a Lorenzo e, nel game successivo, riesce a strappargli il servizio.

Il turning point del match è il terzo set. Khachanov serve per il parziale sul 5-4, ma Sonego riesce a recuperare il break di svantaggio, trascinando l'azzurro al tie break. Qui l'azzurro avanti 4-0, ma subisce la rimonta del russo che chiude 9-7 dopo aver annullato un set point. Nel quarto set il leit motiv è sempre lo stesso: sui turni di battuta del russo non c'è partita, con Lorenzo che fatica tantissimo soprattutto con la risposta di rovescio. Khachanov scappa 3-0 e l'azzurro chiude il medical time out per un problema all'inguine. A quel punto Sonny non ha la forza (più fisica che mentale) di reagire e alza bandiera bianca. Il set finisce con un netto 6-1 ma l'azzurro esce tra gli applausi del Suzanne Lenglen.

