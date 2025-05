Roland Garros, sorteggiati i tabelloni: Sinner debutta contro Rinderkneck

Ascolta ora 00:00 00:00

Archiviati gli Internazionali d'Italia, si è svolto nel primo pomeriggio di giovedì il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros parigino, il torneo dello Slam più importante sulla terra battuta. Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, se la vedrà al primo turno contro il francese Arthur Rinderknech, numero 72 del ranking. I precedenti tra i due tennisti sorridono all'altoatesino in vantaggio per due vittorie a una: Rinderknech vinse agli ottavi del torneo Atp di Lione nel 2021, poi Jannik si prese la rivincita ai quarti di finale del torneo di Antwerp nello stesso anno e nell'Atp Cup del 2022.

Il possibile cammino di Sinner

Per il numero uno del tennis, in base al sorteggio del tabellone maschile, al secondo turno potrebbe vedersela con uno tra Gasquet e Atmane, al terzo turno contro uno fra Lehecka e Fokina, agli ottavi di finale si potrebbe invece presentare uno tra Fils e Rublev. Un cammino non di certo così agevole visto il valore degli avversari e man mano che si va avanti, ovviamente, diventano sempre più di alto livello e così ai quarti di finale potrebbbe ritrovarsi uno tra Draper e De Minaur. Soltanto in semifinale potrebbe capitare uno tra Zverev e Djokovic e l'avversario spagnolo Alcaraz, fresco di vittoria a Roma, potrebbe ritrovarselo soltanto arrivando in finale.

Gli altri azzurri in tabellone

Per quanto riguarda gli altri azzurri in tabellone Lorenzo Musetti sfiderà un qualificato nel primo turno del Roland Garros così come Flavio Cobolli. Matteo Arnaldi se la vedrà con Felix Auger-Aliassime, Luciano Darderi sfiderà Sebastian Korda, Lorenzo Sonego contro Ben Shelton, Mattia Bellucci sfiderà Jack Draper, Luca Nardi contro Marozsan e Francesco Passaro contro Jesper De Jong.

Il tabellone femminile

Per quanto riguarda le azzurre presenti al Roland Garros, Jasmine Paolini, azzurra numero 4 del ranking e fresca vincitrice degli Internazionali d'Italia se la vedrà al primo turno con la cinese Yue Yuan, 26 anni, numero 62 nel ranking Wta.

#RolandGarros Sorteggiato il tabellone femminile e maschile



I primi turni delle italiane



Paolini - Yuan

Bronzetti - Alexandrova

Cocciaretto - Qualificata



I primi turni degli italiani



Sinner - Rinderknech

Musetti - Qualificato/Lucky Loser

Cobolli -… pic.twitter.com/LrwbHjbfI4 — FITP (@federtennis) May 22, 2025

Jasmine ai quarti potrebbe scontrarsi contro Iga Swiatek mentre in semifinale ritroverebbe Aryna Sabalenka. Lucia, invece, al primo turno sfiderà la russa Ekaterina Aleksandrova mentre Elisabettauna qualificata.