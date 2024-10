Rublev si infuria e prende a racchettate il ginocchio - Video

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è fermato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy l'avventura di Andrey Rublev sconfitto dall'argentino Francisco Cerundolo che ha avuto per due volte la meglio al tie-break (7-6, 7-6) ma la gara è quasi passata in secondo piano per quanto accaduto nel corso del secondo set con l'ennesimo episodio autolesionista del tennista russo che ha violentemente sbattuto la racchetta contro il suo ginocchio sinistro fino a farlo sanguinare.

La violenza dei colpi

Dopo il primo set perso, come detto, al tie-break, Rublev ha iniziato la sua personale gara contro se stesso iniziando a dare sempre maggiori segnali di nervosismo, sbattendo anche la racchetta per terra con alcune risate ironiche ma il peggio doveva ancora arrivare: sul punteggio di 1-1 nel secondo set e 15-0 per l'argentino, il 27enne numero 7 del tennis mondiale non ci ha visto più. La frustrazione ha avuto la meglio sulla ragione ed ecco che con estrema violenza ha inferto ben sette colpi al suo ginocchio sinistro con il cuore della racchetta. La sequenza video di alcuni secondi sta facendo il giro del web.

Al termine dello sfogo, stanco e provato, il suo braccio destro era teso verso terra con la racchetta a sorreggerlo e le telecamere che inevitabilmente hanno fatto uno zoom sul ginocchio sinistro sanguinante. Dopo essersi ripreso, la battaglia sportiva contro Cerundolo è proseguita, i due avversari sono arrivati al secondo tie-break che avrebbe potuto allungare il match al terzo e decisivo set ma non è stata proprio giornata, il moscovita ha perso nuovamente 7-6 venendo eliminato dal torneo.

Atp Finals a rischio

Rublev non è nuovo a episodi del genere ma quanto visto ieri ha sicuramente colpito per la forza con cui ha voluto "colpevolizzare" se stesso per le occasioni sprecate. La sconfitta contro Cerundolo, adesso, lo mette in dubbio per la partecipazione alle Atp Finals di Torino in programma dal 13 al 20 novembre: attualmente occupa l'ultimo posto disponibile in una graduatoria virtuale che sarà definita al termine di questo torneo. L'unica certezza sarà la partecipazione di Taylor Fritz, quinto qualificato.

Se De Minaur e Tsitsipas si incontrassero in semifinale a Parigi, e Tsitsipas andasse a vincere il titolo, allora entrambi i giocatori scavalcherebbero Rublev e Ruud",

A questo punto deve sperare che l'australiano De Minaur non approdi ai quarti di finale di Parigi-Bercy: in quel caso sarebbe certa la sua esclusione dal gruppetto di Torino. "spiega l'Atp con una nota.