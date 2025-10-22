"See you in Korea": l’appuntamento di Sinner e Alcaraz. Di cosa si tratta

Mentre non si placano commenti e polemiche sulla mancata partecipazione di Jannik Sinner alla Coppa Davis con l'Italtennis e il dibattito su chi lo difende e chi invece lo attacca, l'altoatesino sta già programmando i primi appuntamenti del 2026 e, tra questi, spunta una sfida al collega Carlos Alcaraz a Seoul, gara che non è organizzata dall'Atp e dunque non fa parte del circuito ma è una singola (e ricca?) gara esibizione come il Six Kings Slam dell'Arabia Saudita ma che, in quel caso, ha visto la partecipazione di sei tennisti.

La sfida in Corea

L'indizio, anzi l'appuntamento, lo hanno dato i diretti interessati sui propri account Instagram: prima Sinner e poi Alcaraz hanno pubblicato un post in cui hanno scritto in inglese " See you in Korea " senza fornire ulteriori dettagli se non mettere la propria firma, il proprio autografo con carattere bianco su fondo nero e il tag della Hyundai che sarà sponsor dell'evento. In questo caso, come anticipato, si tratta di una gara singola (al meglio dei tre set) tra numero uno e numero due del mondo in un velocissimo tour asiatico.

Qual è la data

Per adesso si tratta soltanto di indiscrezioni ma sembra che il match sarà disputato il prossimo 10 gennaio 2026 alla "Incheon Inspire Arena" di Seoul dove si dovrebbe tenere, il condizionale è ancora d'obbligo, lo Hyundai Card Super Match, un evento sportivo che nel corso del tempo ha visto incontrarsi diversi big dello sport mondiale ma, per rimanere in tema tennis, possiamo ricordare la sfida esibizione tra Roger Federer e Pete Sampras nel 2007 ma a partecipare alla competizione ci sono stati anche giocatori del calibro di Maria Sharapova e Venus Williams tra le donne e Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Roddick tra gli uomini.

La nota della Hyundai

" Presto confermeremo e annunceremo la data, il luogo, il programma di vendita dei biglietti e altri dettagli ", ha annunciato un rappresentante di Hyundai Card al quotidiano The Chosun Daily, giornale in lingua coreana punto di riferimento per la Corea del Sud e tra i più antichi del Paese.

L'appuntamento con gli Australian Open

Chissà se, anche in questo caso, si scateneranno commenti e polemiche considerando che, pochi giorni dopo, a Melbourne si disputa il primo Slam dell'anno, quell'Australian Open che ha

lanciato definitivamente Sinner nell'olimpo del tennis. Fanno bene i due talenti a disputare la gara singola appena prima di un appuntamento così importante? La risposta al quesito, probabilmente, sarà rimandata a gennaio.