Serena Williams sta per tornare in campo: "Ha un piano, si sta allenando duramente"

La voce aveva già iniziato a circolare mesi fa, quando si era diffusa la notizia della sua richiesta di essere reinserita nel registro di controlli antidoping dell'ITIA, procedura necessaria per poter tornare a giocare nei tornei WTA e del Grande Slam: la possibilità di rivedere nuovamente in campo Serena Williams, dopo il ritiro nel 2022, ha iniziato a diventare sempre più concreta fino a raggiungere l'apice proprio ora alla vigilia del Sunshine Double.

A diffondere l'indiscrezione diventata virale nelle ultime ore è stato il coach Rick Macci, ex allenatore sia di Serena che Venus all'inizio degli anni '90: "Ha un piano, perché si sta allenando duramente", ha rivelato a L'Equipe, "secondo me tornerà in campo presto, a Indian Wells o Miami. Se dovessi scommettere direi Miami dato che è molto vicina a West Palm Beach, dove vive". Quando per la prima volta i rumors sul ritorno dell'ex numero 1 al mondo iniziarono a intasare i social, ci si limitava a ipotizzare delle sporadiche comparse in doppio al fianco della sorella Venus, ancora nel Tour a 45 anni suonati, con la quale ha vinto ben 14 tornei dello Slam senza mai perdere una singola finale. Eppure questa teoria non convince Macci, certo del fatto che l'ex allieva abbia ben altri obiettivi.

Dopo l'addio ai campi nell'agosto del 2022, in effetti, Serena non ha mai dichiarato apertamente di aver appeso la racchetta al chiodo, limitandosi a spiegare di essere concentrata a evolversi "lontano dal tennis". Nel frattempo, complice anche l'aiuto di qualche farmaco dimagrante, si è rimessa in forma, e il suo nome è riapparso nelle liste antidoping dell'ITIA, elemento imprescindibile per competere nel circuito. Chi pensava che Serena fosse sazia, dopo aver messo in bacheca 23 tornei dello Slam in singolare (7 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon e 6 US Open) e 14 in doppio al fianco di Venus (4 AO, 2 RG, 6 W, 2 USO), conquistando complessivamente 73 titoli in singolare e 23 in doppio e mettendo al collo l'oro olimpico in singolare a Londra 2012 e quello in doppio ben 3 volte a Sydney 2000, Pechino 2008 e Londra 2012, si sbagliava di grosso.

Conclusi lo scorso 22 febbraio i 6 mesi di programma antidoping dell'ITIA, quindi, la minore delle Williams avrebbe già la carte in regola per tornare in campo. "Serena è a parte, è unica, vive in una dimensione alla quale appartiene solo lei. La sua mentalità, già da bambina, la rendeva la giocatrice più temibile che io abbia mai allenato", spiega ancora l'ex coach, "per me torna perché è una competitiva nell’anima, poi sarà soprattutto una questione di fiducia".

"Sappiamo tutti che ha il miglior servizio della storia del tennis femminile, poi se le sue avversarie penseranno troppo che stanno affrontando Serena, per loro potrebbe diventare complicato", considera ancora Maci. "La sua determinazione è impressionante, pensa di poter vincere tornei e competere nei tornei del Grande Slam", precisa, "non è una mancanza di rispetto verso nessuna nel circuito, è semplicemente il suo modo di pensare".

"Sarebbe folle per chiunque, alla sua età e nella sua situazione, non per lei", dichiara in conclusione l'ex allenatore, "di sicuro non va sottovalutata, è fantastico per il tennis che torni, indipendentemente da quanto tempo resterà".