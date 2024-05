"Sì, stiamo insieme": Sinner conferma la storia con la Kalynskaya

È la tennista numero 25 del ranking Wta, è nata a Mosca il 2 dicembre 1998 ed è la nuova fidanzata di Jannik Sinner: stiamo parlando di Anna Kalinskaya con i più attenti ad averla notata questa mattina sulle tribune del Suzanne Lenglen del Roland Garros in corso a Parigi durante la vincente gara d'esordio dell'azzurro contro l'americano Christopher Eubanks.

La conferma di Sinner

Inevitabilmente, anche se i media internazionali conoscono ormai la proverbiale riservatezza dell'altoatesino, un paio di domande sono state rivolte anche sulla sua vita privata. Pur non sottraendosi, Sinner ha risposto brevemente sottolineando di essere restìo a raccontare i dettagli della sua storia. " Lo sapete, non mi piace parlare tanto della mia vita privata - ha detto -. Sì, sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato. Di più non dico ". L'occhio attento dei fotografi l'aveva pizzicata seduta sugli spalti attenta a osservare Jannik: completo nero e treccia, la tennista nel pomeriggio ha in programma la gara contro la francese Clara Burel.

Chi è la Kalinskaya

I rumors che tra i due ci fosse del tenero erano forti dopo che erano stati paparazzati all'interno di un ristorante di Parigi. E poi, i "segnali" social di un allontamento tra Sinner e l'ex fidanzata Maria Braccini erano abbastanza evidenti dal momento che quest'ultima non pubblicava qualcosa insieme da ormai un paio di mesi, l'ultima volta quando si trovavano a Miami per il torneo sul cemento poi stravinto da Jannik.

È sempre più facile intraprendere relazioni amorose nel proprio ambiente di lavoro, in tutti gli ambiti, non solo per il tennis: la premessa vale perché la Kalinskaya è l'ex fidanzata del tennista australiano Nick Kyrgios. I due stavano insieme fino a quattro anni fa quando la chiusura (per il pubblico) avvenne tramite un post su Instagram. " Ci siamo lasciati. Non siamo amici. Capisco che sono una sua collega, ma non voglio parlare di lui. Vi chiedo di rispettare questa decisione. Grazie" .

La giocatrice russa, attualmente al 25° posto del ranking Wta, ha vinto il singolare di Midland (Atp 125) nel 2023 e finalista nel 2023 a Tampico e quest'anno a Dubai.

Vittorie importanti sono invece arrivate in doppio nel 2019 a Praga in coppia con la Kuzmova, nel 2021 a Portoroz con la Mihalikova e il terzo titolo Wta di doppio nel 2022 a San Pietroburgo con McNally. Il suo best ranking, rappresentato dalla posizione numero 24, l'ha raggiunto il 26 febbraio 2024.