Sinner, accoglienza da Re da Turki Al-Sheikh: chi è il miliardario saudita

Accoglienza da star per Jannik Sinner in Arabia Saudita dove il campione azzurro è pronto per affrontare il Six Kings Slam, il torneo di esibizione con un montepremi da record, che metterà di fronte - dal 15 al 18 ottobre - sei tra i migliori tennisti del circuito. L'arrivo di Sinner a Riyad è stato celebrato come quello di una vera celebrità. Così, sbarcato in Arabia insieme a Vagnozzi e a Resnicoff, fisioterapista neo entrato nel team, Jannik ha prima affrontato il "rituale" del formale benvenuto, con tanto di fiori e dichiarazione d'ufficio, per poi prendersi il meritatissimo bagno di folla di tifosi letteralmente impazziti di gioia di fronte al campione di Wimbledon.

Selfie, autografi su cappellini, palline da tennis giganti e magliette, con in mano un enorme mazzo di fiori, Sinner si è prestato a condividere il suo arrivo con i tantissimi fan prima di salire in auto per un ultimo saluto e volare via verso l'albergo, per ritrovare la concentrazione e prepararsi al meglio per il Six Kings Slam. Nella giornata di oggi sarà in campo per il suo primo allenamento in vista del debutto contro Tsitsipas (18:30 italiane, mercoledì 15 ottobre). In caso di vittoria sfiderà Djokovic in semifinale, ma tutti attendono già l'ennesima finale, contro Alcaraz. "Sono molto felice di essere tornato qui a Riad a giocare il Six Kings Slam e spero che vi piacerà. Ci vediamo mercoledì. Quindi, molto sono eccitato per tutto questo" ha detto Sinner al momento dell'incontro con gli organizzatori arabi, tra cui Turki Al-Sheikh, il grande artefice del Six Kings Slam. Scopriamo chi è il miliardario saudita.

Chi è Turki Al-Sheik

Turki bin Abdul Mohsen Al-Sheikh, meglio noto com Turki Al-Shiek è un consigliere saudita presso la Corte Reale dell'Arabia Saudita ed ha il grado di Ministro e Presidente della GEA, che sta per General Entertainment Authority. È lui l'uomo che ha portato una serie di eventi sportivi, culturali e artistici in Arabia Saudita. Laureatosi a 20 anni al King Fahd Security College nel 2001 in scienze della sicurezza, ha attestati in criminologia, investigazione, gestione del rischio e gestione generale, è anche poeta e scrittore, ha pure sceneggiato un film horror, ed ha soprattutto lavorato con il Ministero degli Interni, l'Emirato di Riyadh e l'ufficio del Ministro della Difesa e del Principe Ereditario, ma è soprattutto l'uomo dei grandi eventi in Arabia Saudita e di quella che viene definita la Riyhad Season. La GEA è una sorta di ministero dell'intrattenimento del Regno e promuove il turismo.

Hanno suonato a eventi organizzati da quest'organizzazione artisti come Shakira ed Enrique Iglesias, ma pure Mariah Carey, David Guetta e i Black Eyed Paes, oltre ad Andrea Bocelli e Lionel Richie. Lo sport è una parte importante dell'attività della GEA che sta puntando forte sulla boxe, ma anche del calcio. Riyadh Season è lo sponsor della Roma. Al Sheikh ha portato in Arabia Saudita la Supercoppa Italiana, e pure quella spagnola, e cercherà di organizzare tanti grandi eventi sportivi.

Dal suo profilo Instagram da oltre 28 milioni di follower si possono ammirare, foto di grandi della boxe, come, e dello sport comee il mitico giocatore di snooker Roonie O'Sullivan, che gli ha regalato, con tanto di firma, una stecca di biliardo. L'arrivo di ogni protagonista per il Six Kings Slam è corredato da un post e da un video. Da Sinner ad Alcaraz e Djokovic.