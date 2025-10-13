Six King Slam: perché Djokovic e Alcaraz vanno dritti in semifinale e Sinner no

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic saranno in campo questa settimana, a Riyad, per il Six Kings Slam. Dopo le fatiche di una stagione interminabile, in attesa dell'ultimo atto delle Atp Finals, il grande tennis sbarca in Arabia Saudita, dal 15 al 18 ottobre. Anche se si tratta di un'esibizione, che quindi non mette in palio punti per la classifica, emozioni e spettacolo saranno garantite. Senza dimenticare il montepremi record, il più alto mai messo in palio. Per la sola partecipazione viene assicurato un gettone di 1,5 milioni di dollari a ciascun giocatore. Il vincitore, inoltre, si metterà in tasca un assegno da 6 milioni di dollari.

Sinner si presenta come campione in carica e dovrà guardarsi soprattutto Alcaraz, che lo scorso anno fu sconfitto in finale e vorrà prendersi la rivincita. Ai nastri di partenza ci saranno sei giocatori. Di conseguenza a due di loro è stato riservato un bye - e partiranno direttamente in semifinale - mentre gli altri quattro disputeranno i quarti di finale. A saltare un turno saranno Alcaraz e Djokovic, mentre Sinner affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, giocatore che sta vivendo un lungo periodo di crisi. L'altro incontro metterà invece di fronte Alexander Zverev e Taylor Fritz. Per quanto riguarda invece le date, i due match di quarti di finale (Sinner-Tsitsipas e Zverev-Fritz) andranno in scena mercoledì 15 ottobre, mentre le due semifinali si disputeranno nella giornata di giovedì 16. Poi 24 ore di pausa, quindi il gran finale sabato 18: la sfida per il 3° e 4° posto farà da antipasto a quella per il titolo.

Sinner e Alcaraz potranno affrontarsi solo in finale. Lo spagnolo figura infatti nella parte alta del tabellone e attende uno tra Zverev e Fritz. Dall'altra parte del tabellone c'è invece Jannik, che in caso di vittoria contro Tsitsipas sfiderebbe Djokovic. Nonostante a Shanghai uno abbia dato forfait e l'altro si sia ritirato, al momento quella tra i due sembra essere la finale più probabile. Qualora si concretizzasse questo scenario, sarebbe il settimo incrocio della stagione con Alcaraz in vantaggio 4-2. Rispetto allo scorso anno, quando fu visibile su Sky Sport e in chiaro su SuperTennis, per assistere al torneo c'è una sola possibilità: essere in possesso di un abbonamento a Netflix.

Il calendario

Mercoledì 15 ottobre – Quarti di finale

Dalle ore 18.30 italiane

Sinner (Ita) vs Tsitsipas (Gre)

Zverev (Ger) vs Fritz (Usa)

Giovedì 16 ottobre – Semifinali

Dalle ore 18.30 italiane

Alcaraz (Spa) vs vincente Zverev-Fritz

Novak Djokovic (Srb) vs vincente Sinner-Tsitsipas

Sabato 18 ottobre – Finali

Riad, Ore 18.30 italiane