Abbonati
In evidenza
Tennis

Sinner annienta Auger-Aliassime e vola in semifinale a Cincinnati

Tutto facile per il numero uno al mondo che si sbarazza del canadese Auger-Aliassime 6-0 6-2. Ora attende in semifinale uno tra Atmane e Rune

Sinner annienta Auger-Aliassime e vola in semifinale a Cincinnati
00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Jannik Sinner batte per la prima volta in carriera Felix Auger-Aliassime, numero 28 del ranking Atp, e si qualifica per la semifinale del Masters 1000 di

Cincinnati. Il numero uno al mondo ha trionfato in due set con il punteggio di 6-0, 6-2 in un'ora e 11' di gioco. In semifinale il giocatore azzurro affronterà il vincente della sfida tra il francese Atmane e il danese Rune.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica