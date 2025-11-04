Quanto costa una notte nell’hotel Principi di Piemonte, il rifugio di lusso di Sinner alle Atp Finals

Le Atp Finals di Torino sono ormai alle porte e l’attesa per vedere Jannik Sinner in campo è alle stelle. Il campione azzurro, fresco di trionfo al Masters 1000 di Parigi e tornato numero uno al mondo, è arrivato nel capoluogo piemontese accolto da una folla di fan entusiasti davanti all’hotel Principi di Piemonte, uno degli alberghi più eleganti e iconici della città. Autografi, selfie e sorrisi non sono mancati: Sinner, come sempre, si è mostrato disponibile e sereno, pronto a vivere uno dei momenti più importanti della sua stagione.

Il rifugio di Sinner

Durante le Finals, il fuoriclasse altoatesino alloggerà al Principi di Piemonte, un hotel a cinque stelle situato nel cuore di Torino, a pochi passi da via Roma e da Piazza San Carlo. La struttura, simbolo di eleganza e storia, è da anni punto di riferimento per personalità del mondo dello sport, dello spettacolo e della politica.

Quanto costa dormire al Principi di Piemonte

Consultando il sito ufficiale dell’hotel, per una notte all’inizio di novembre, il prezzo della Suite presidenziale supera i 4.100 euro. Si tratta di un vero e proprio appartamento nel cielo di Torino, con una vista mozzafiato sulla città e sui tetti del centro storico. Le camere più “accessibili” partono invece da circa 400 euro a notte, fino a raggiungere gli 800 euro per le junior suite e le sistemazioni più ampie. Una cifra non per tutti, ma giustificata da un livello di comfort e riservatezza che pochi hotel in Italia possono offrire.

La suite presidenziale “Maria José”

La Presidential Suite, che in questi giorni potrebbe essere riservata proprio a Sinner, è intitolata a Maria José di Savoia, ultima regina d’Italia. Con i suoi 135 metri quadrati e una vista panoramica a 360 gradi, rappresenta il massimo del lusso torinese. La suite si compone di due ampie camere da letto, una matrimoniale e una doppia, entrambe con cabina armadio, un elegante soggiorno con divano e bar privato, e un grande tavolo per cene o riunioni riservate.

I due bagni in marmo pregiato, l’area benessere privata con cyclette e idromassaggio, e le dotazioni tecnologiche di ultima generazione completano un quadro di assoluta esclusività. Tutto è pensato per offrire discrezione, comfort e un’eleganza sobria, come quella che contraddistingue lo stesso Sinner.

Torino in fermento per il numero 1

L’arrivo del campione azzurro ha già acceso l’entusiasmo dei tifosi e trasformato il centro di Torino in un piccolo villaggio del tennis. Ristoranti, hotel e locali sono pronti ad accogliere migliaia di appassionati, mentre l’ombra della sfida più attesa, Sinner contro Alcaraz, si allunga sulle Finals, pronte a decretare chi sarà davvero il numero uno del mondo.

E chissà se, dopo un match di fuoco al Pala

Alpitour, Sinner troverà qualche ora di relax proprio nella sua suite panoramica, tra idromassaggio e vista sui tetti di Torino: un meritato momento di silenzio prima di tornare a far sognare l’Italia con la sua racchetta.