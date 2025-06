Sinner, buona la prima sull’erba: batte Hanfmann e va agli ottavi di Halle

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella prima gara in singolare (ieri ha giocato in doppio con l'amico Lorenzo Sonego) dopo la delusione per la finale persa al Roland Garros, Jannik Sinner ha giocato bene e vinto all'Atp 500 di Halle sconfiggendo in due set il tedesco Yannick Hanfmann, numero 138 del ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 6-3 dopo un'ora e 31 minuti di gioco. L'equilibrio è durato soltanto nel primo set dove l'avversario del numero uno del mondo ha tenuto bene il campo mettendo ottime prime di servizio e tenendo testa all'azzurro fino al decisivo dodicesimo game.

Jannik ha inaugurato nel migliore dei modi la stagione sull'erba preparandosi al meglio per farsi trovare pronto all'appuntamento con lo Slam di Wimbledon in programma a Londra dal 30 giugno al 13 luglio. Agli ottavi di finale se la vedrà contro il kazako Alexander Bublik, numero 45 del ranking Atp, che ha sconfitto di recente ai quarti di finale del Roland Garros vincendo nettamente 6-1, 7-5, 6-0.

Le parole di Sinner

"Sono molto contento perché non si sa mai cosa può succedere. Hanfmann è un ottimo giocatore da fondo campo, con un ottimo servizio, strapparglielo è molto difficile su questa superficie", ha dichiarato Sinner al termine della gara spiegando di essere stato soddisfatto da come è riuscito a gestire l'incontro. " Il primo set si sarebbe potuto concludere al tiebreak. Sono molto contento della prestazione, anche perché le prime partite non sono mai facili sull'erba, ma anche la seconda e la terza, quindi vediamo cosa succederà nel prossimo turno. Penso che domani avrò un giorno di riposo, il che è positivo, perché il corpo si sente diverso su questa superficie. Vediamo come reagirò" .

La vittoria in due set

Il primo set ha visto un equilibrio tra le parti, in questi casi probabilmente c'è stato un certo tempo fisiologico per adattarsi alla nuova superficie. Molto bravi entrambi sui vari turni di servizio con ace e prime di servizio che sull'erba fanno la differenza, l'equilibrio (nessun break) si è mantenuto intatto fino al 6-5 quando sembrava ormai molto vicino il tie-break. Invece, con la sua immensa classe, Sinner ha fatto la differenza sul turno di servizio di Hanfmann conquistandosi un primo break point annullato ma non fallendo l'appuntamento con il secondo, finisce 7-5.

Il secondo set è stato nettamente favorevole a Jannik che dopo un avvio in equilibrio, ha allungato in maniera decisa e decisiva il passo dopo il 2-2 salendo 3-2 sul proprio turno di

battuta e strappando il servizio all'aversario (4-2) e portandosi sul 5-2 sul servizio successivo. Il tedesco accorcia (5-3) ma ormai è troppo tardi per recuperare la gara che finisce 6-3 e con un ace Sinner sugella il match.