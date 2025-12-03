Sinner, la cena al Billionaire di Dubai senza Laila: con chi è stato beccato

Jannik Sinner si sta godendo le meritate vacanze, prima dell'inizio della nuova stagione tennistica. Ora il campione altoatesino si trova negli Emirati Arabi. La sua presenza è stata svelata da Flavio Briatore, che sui social ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme al tennista e al campione di Formula 1 Fernando Alonso. "Una serata ricca di stelle al Billionaire Dubai con i campioni Fernando Alonso e Jannik Sinner" , è la didascalia che accompagna l'immagine dell'imprenditore e dei due ospiti.

Con il pilota spagnolo, Sinner potrebbe rivedersi a breve, visto che è atteso all'ultima tappa del mondiale di Formula 1, i Gp di Abu Dhabi, in programma domenica prossima sul circuito di Yas Marina. Subito è balzata agli occhi l'assenza di Laila Hasanovic, con cui Sinner fa coppia ormai da diversi mesi. Tutto ha avuto inizio a Copenaghen, dove la modella di origine bosniache è nata. La visita di Jannik in Danimarca, per quanto riservata, non passò inosservata. Finché lo stesso Sinner con in mano il titolo di Vienna, dichiarò: "Tutti hanno famiglia e fidanzate, anche io li ho. E li ringrazio" . Laila, al suo angolo, ha ricambiato con un sorriso.

Sugli spalti dei campi da tennis, Laila è comparsa diverse volte quest’anno. Prima di Vienna, è stata intravista anche al Roland Garros e a Wimbledon. D'altronde è un’appassionata di sport anche a causa delle precedenti relazioni: qualche anno fa ebbe un flirt con il calciatore suo connazionale Jonas Wind, che ai tempi giocava proprio a Copenaghen prima di trasferirsi al Wolfsburg. Poi è stata fidanzata per circa tre anni con Mick Schumacher, figlio della leggenda della Formula 1. Proprio come Sinner, è abituata alla competizione. Nel 2019 rappresentò la Danimarca a Miss Universo facendosi strada fino alla finale. Il resto è arrivato in rapida successione: Laila ha creato blog e canali Youtube dedicati ai tutorial make-up, attirando brand come Armani e Prada. Sui suoi profili social, qualche tempo fa, è comparsa anche una call to action a tutti i followers, riguardante l’importanza di piantare alberi: Laila era appena diventata ambasciatrice di CO2 Living.

Lo scorso luglio la coppia ha passato una splendida settimana di vacanza in Costa Smeralda, mentre a ottobre si sono dedicati a una gita insieme sul ghiacciaio dello Stubai, in Tirolo. Prima dell'ultimo viaggio alle Maldive.

L'unica cosa certa, al momento, è che dopo le vacanze Sinner tornerà subito sul campo per prepararsi ai prossimi impegni. Nel mirino il suo Slam preferito, gliin programma a Melbourne dal 12 gennaio al 1 febbraio 2026.